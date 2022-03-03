Важнейшие контакты для помощи: юридической, медицинской, гуманитарной

Война приводит к хаосу, но украинцы очень быстро налаживают взаимопомощь. Вікна собрали основные ресурсы, которые могут пригодиться для медицинской, юридической и гуманитарной помощи.
Важнейшие контакты для вас и вашей семьи:
Можно звонить, если есть проблемы с водой, газом, продуктами, лекарством или горючим. Или, если не можете эвакуироваться.
Как быть с разрушенным жильем, как вывезти ребенка за границу, как получить статус беженца, если вы иностранец и хотите защищать Украину и другие вопросы — обращайтесь за указанными номерами телефонов.