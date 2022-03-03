Украина

Важнейшие контакты для помощи: юридической, медицинской, гуманитарной

Оксана Михайлова 03 марта 2022, 10:00

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В Минобороны рассказали, как украинцы отстояли свои города без оружия
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Захист Запорізької АЕС та ТЕС - жителі Енергодара зупинили наступ ворога
Жители Энергодара стоят живым щитом в защите Запорожской АЭС и ТЭС — подробности в видео
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