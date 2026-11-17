В среду, 18 ноября, небо готовит для нас интересный коктейль из глубоких эмоций и неожиданных озарений. Солнце в Скорпионе подталкивает к искренности и желанию докопаться до сути, тогда как напряженный танец между Меркурием и Ураном приносит внезапные новости, смену планов и вспышки гениальных идей. Луна в Водолее добавляет стремления к свободе и дружескому общению.

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