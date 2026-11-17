Церковный календарь на декабрь 2026 изобилует важными датами и большими праздниками. В первый месяц зимы христиане продолжают Рождественский пост, а также будут праздновать День Святого Николая, Святой вечер и Рождество Христово.

Подробный церковный календарь праздников на декабрь 2026 – в нашем материале.

Главные церковные праздники декабря 2026

6 декабря — День святого Николая Чудотворца;

— День святого Николая Чудотворца; 9 декабря — Зачатие Пресвятой Богородицы святой Анной;

— Зачатие Пресвятой Богородицы святой Анной; 24 декабря — Святой вечер;

— Святой вечер; 25 декабря — Рождество Христово.

День святого Николая Чудотворца — 6.12

В этот день чтят память Николая Мирликийского (Чудотворца), который по христианским легендам был известен своей добротой и щедростью. Христианский святой является покровителем детей, моряков и бедных людей.

В Украине в канун праздника дети пишут письма святому Николаю со своими пожеланиями, а к утру находят подарки под подушками. Также ко Дню святого Николая принято официально открывать рождественские елки.

Зачатие Пресвятой Богородицы святой Анной — 9.12

В этот день православные и греко-католики отмечают зачатие Пресвятой Богородицы ее матерью — праведной Анной. В народе этот праздник еще называют Анна Зимняя.

Поскольку продолжается Рождественский пост, в этот день следует воздерживаться от молочных продуктов и мяса.

Святой вечер — 24.12

Отмечается вечером в канун Рождества. Верующие в этот день держат пост до появления первой звезды на небе. Ужин начинается с молитвы, после этого вечером христиане идут на праздничные богослужения перед Рождеством.

Рождество Христово — 25.12

Рождение Иисуса Христа является одним из самых больших праздников, которые отмечают христианские церкви. В этот день завершается Рождественский пост и ожидание пришествия Иисуса. В рождественский период люди поздравляют друг друга, совершают милосердные дела и посещают праздничные богослужения.

Церковный календарь на декабрь 2026: даты по новому стилю

1.12 – день памяти пророка Наума;

2.12 — пророка Аввакума;

3.12 — пророка Софонии;

4.12 — великомученицы Варвары и преподобного Иоанна Дамаскина;

5.12 — преподобного Саввы Освященного;

6.12 — Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских ;

; 7.12 — св. Амвросия Медиоланского;

8.12 – преподобного Патапия;

9.12 — зачатие Пресвятой Богородицы святой Анной ;

; 10.12 — мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;

11.12 – преподобного Даниила Столпника;

12.12 – преподобного Спиридона, епископа Тримифунтского;

13.12 — мучеников Евстратия, Евгения, Аксентия и Ореста;

14.12 — мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония и Калиника;

15.12 — священномученика Елевтерия, преподобного Павла, святого Стефана;

16.12 — пророка Аггея, Евы, Адама;

17.12 — пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила;

18.12 — мученика Севастиана и его сподвижников;

19.12 — мученика Бонифатия;

20.12 — священномученика Игнатия Богоносца;

21.12 — мученицы Юлианы;

22.12 — великомученицы Анастасии;

23.12 — десять мучеников Критских;

24.12 — навечерие Рождества Христова, день памяти преподобномученицы Евгении;

25.12 — Рождество Христово ;

; 26.12 — Собор Пресвятой Богородицы и святого Иосифа Обручника;

27.12 — первомученика и архидиакона Стефана;

28.12 — памяти 20 тысяч мучеников, сожженных в Никомидии;

29.12 — день памяти младенцев, убитых в Вифлееме; преподобного Маркелла;

30.12 — св. мученицы Анисии, преподобного Зотика;

31.12 — преподобной Мелании Римлянки.

Теперь у тебя есть новый церковный календарь на декабрь 2026, который в любой момент подскажет, какой сегодня церковный праздник.

Ранее мы рассказывали, как молиться утром, дали тексты утренних молитв — канонических и своими словами.

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