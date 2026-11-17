Церковный календарь на декабрь 2026 изобилует важными датами и большими праздниками. В первый месяц зимы христиане продолжают Рождественский пост, а также будут праздновать День Святого Николая, Святой вечер и Рождество Христово.
Подробный церковный календарь праздников на декабрь 2026 – в нашем материале.
Главные церковные праздники декабря 2026
- 6 декабря — День святого Николая Чудотворца;
- 9 декабря — Зачатие Пресвятой Богородицы святой Анной;
- 24 декабря — Святой вечер;
- 25 декабря — Рождество Христово.
День святого Николая Чудотворца — 6.12
В этот день чтят память Николая Мирликийского (Чудотворца), который по христианским легендам был известен своей добротой и щедростью. Христианский святой является покровителем детей, моряков и бедных людей.
В Украине в канун праздника дети пишут письма святому Николаю со своими пожеланиями, а к утру находят подарки под подушками. Также ко Дню святого Николая принято официально открывать рождественские елки.
Зачатие Пресвятой Богородицы святой Анной — 9.12
В этот день православные и греко-католики отмечают зачатие Пресвятой Богородицы ее матерью — праведной Анной. В народе этот праздник еще называют Анна Зимняя.
Поскольку продолжается Рождественский пост, в этот день следует воздерживаться от молочных продуктов и мяса.
Святой вечер — 24.12
Отмечается вечером в канун Рождества. Верующие в этот день держат пост до появления первой звезды на небе. Ужин начинается с молитвы, после этого вечером христиане идут на праздничные богослужения перед Рождеством.
Рождество Христово — 25.12
Рождение Иисуса Христа является одним из самых больших праздников, которые отмечают христианские церкви. В этот день завершается Рождественский пост и ожидание пришествия Иисуса. В рождественский период люди поздравляют друг друга, совершают милосердные дела и посещают праздничные богослужения.
Церковный календарь на декабрь 2026: даты по новому стилю
- 1.12 – день памяти пророка Наума;
- 2.12 — пророка Аввакума;
- 3.12 — пророка Софонии;
- 4.12 — великомученицы Варвары и преподобного Иоанна Дамаскина;
- 5.12 — преподобного Саввы Освященного;
- 6.12 — Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских;
- 7.12 — св. Амвросия Медиоланского;
- 8.12 – преподобного Патапия;
- 9.12 — зачатие Пресвятой Богородицы святой Анной;
- 10.12 — мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
- 11.12 – преподобного Даниила Столпника;
- 12.12 – преподобного Спиридона, епископа Тримифунтского;
- 13.12 — мучеников Евстратия, Евгения, Аксентия и Ореста;
- 14.12 — мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония и Калиника;
- 15.12 — священномученика Елевтерия, преподобного Павла, святого Стефана;
- 16.12 — пророка Аггея, Евы, Адама;
- 17.12 — пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила;
- 18.12 — мученика Севастиана и его сподвижников;
- 19.12 — мученика Бонифатия;
- 20.12 — священномученика Игнатия Богоносца;
- 21.12 — мученицы Юлианы;
- 22.12 — великомученицы Анастасии;
- 23.12 — десять мучеников Критских;
- 24.12 — навечерие Рождества Христова, день памяти преподобномученицы Евгении;
- 25.12 — Рождество Христово;
- 26.12 — Собор Пресвятой Богородицы и святого Иосифа Обручника;
- 27.12 — первомученика и архидиакона Стефана;
- 28.12 — памяти 20 тысяч мучеников, сожженных в Никомидии;
- 29.12 — день памяти младенцев, убитых в Вифлееме; преподобного Маркелла;
- 30.12 — св. мученицы Анисии, преподобного Зотика;
- 31.12 — преподобной Мелании Римлянки.
Теперь у тебя есть новый церковный календарь на декабрь 2026, который в любой момент подскажет, какой сегодня церковный праздник.
Ранее мы рассказывали, как молиться утром, дали тексты утренних молитв — канонических и своими словами.
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