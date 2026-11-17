Имя Виктория уже не первый год уверенно держится в десятке самых популярных украинских имен: должно быть потому, что это благозвучное имя несет в себе гармоничную энергетику и капельку оптимизма и несгибаемой веры в победу. Когда день ангела Виктории по церковному календарю, и какими чертами наделяет девушек это имя, читай в материале.

Когда день ангела Виктории: дата по новому церковному календарю

Имя Виктория родилось на просторах Римской империи и является латинским аналогом слова Victoria, что означает победа. Издавна оно отличалось большой популярностью, поэтому неудивительно, что и именины Виктории в течение года встречаются в святцах неоднократно. А святых покровительниц у Виктории целых пять.

Конечно, каждая владелица имени празднует именины в дату, максимально приближенную к своему дню рождения.

Дни ангела Виктории:

осенью: 12 сентября, 24 октября, 17 ноября ;

; зимой: 8 декабря, 23 декабря, 13 февраля;

весной: 12 марта, 13 мая, 25 мая

летом: 1 июня, 7 июня

В православной традиции почитают пятерых святых по имени Виктория. Все они жили во времена раннего христианства, пострадали за веру и считаются святыми мученицами:

Виктория Никомидийская (24 октября/6 ноября);

Виктория Кордувийская ( 17 ноября /30 ноября);

/30 ноября); Виктория Кулужская (8 декабря/21 декабря);

Виктория Эфесская (память 25 мая/7 июня);

Виктория Солунская (1 июня/14 июня).

Виктория Никомидийская жила во времена жестокого преследования христиан, в годы правления императоров Деция и Диоклетиана. Известно, что она обратила в веру двух язычников, практиковавших магию. Под влиянием Виктории они стали монахами и, как и она, были казнены за христианскую веру.

Виктория Кордувийская и ее брат Ацискл жили в начале четвертого столетия в Испании, в городе Кордова. Обоих казнили за веру: брата обезглавили в местном амфитеатре для развлечения язычников, а Викторию застрелили из лука. В Испании их почитают как заступников во время грозы.

Виктория Кулужская, по легенде, была уроженкой города Кукуза или Кулуза в северной Африке. Она отказалась отречься от своей веры, и вандалы подвергли ее пыткам. Но когда мучителям показалось, что она погибла, и они оставили ее, женщина пришла в себя и получила чудесное исцеление от нанесенных ран.

О святых мученицах Виктории Ефесской и Виктории Солунской почти ничего не известно: считается, что они пострадали за свою веру в середине третьего — в начале четвертого века н.э., во время жесточайших гонений на христиан в Римской империи.

День ангела Виктории: значение имени

Виктория довольно часто похожа на отца. Внутри она уязвима и застенчива, но внешне поражает неутомимым огоньком, постоянно горящим в ней. Может быть настойчивой, демонстративной, деловитой. Но получая отпор, показывается миру такой, какая есть — милой и немного уязвимой.

Виктория с удовольствием делает карьеру и не даст поработить себя домашними делами: у нее все под контролем.

Мужчину выбирает тщательно, и, случается, даже определившись с выбором, продолжает сомневаться. Но если муж отзывчив и внимателен, Виктория раскрывается, как прекрасный цветок, любит сильно и откровенно выражает чувства.

Но, к сожалению, один вероломный поступок мужчины — и доверие, выстроенное годами, может разрушиться. А жаль: Виктория — настоящее сокровище в браке, она заботливая и верная жена.

Больше всего ей подходят мужчины с именем: Михаил, Владимир, Сергей, Лев, Семен.

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