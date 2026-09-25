Чи буде інтернет в Україні після атак РФ: що говорить Флеш

Росія продовжує бити по українській інфраструктурі, зокрема намагаючись пошкодити мережі, від яких залежить робота інтернету. На цьому тлі в українців виникають побоювання, чи не може країна повністю залишитися без доступу до мережі.

Однак підстав очікувати повного зникнення інтернету по всій Україні немає. Про це заявив позаштатний радник президента України Володимира Зеленського з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш.

Чи буде в Україні інтернет

За словами Сергія Флеша, українська мережа побудована таким чином, що окремі пошкодження не мають призвести до одночасного відключення всієї країни.

— Росіяни атакують нашу інформаційну мережеву інфраструктуру. Але Україна є країною з максимально розподіленими інтернет-каналами, тому вся країна (області, міста) не залишиться без інтернету, — написав він.

Водночас повністю виключати проблеми зі зв’язком не можна. У разі пошкодження обладнання або окремих ділянок мережі в певних районах можуть виникати тимчасові перебої.

— Можливі локальні перебої, які провайдери, я сподіваюсь, швидко усунуть, — зазначив Флеш.

Чи можуть перебої з інтернетом бути тривалими

Тривалість таких проблем залежатиме від характеру пошкоджень та того, наскільки швидко провайдери зможуть відновити свою інфраструктуру.

Окремо Флеш звернув увагу ще на один можливий наслідок атак. За його словами, витрати операторів на ремонт пошкоджених мереж можуть зрости, а це, своєю чергою, здатне вплинути на вартість послуг.

— Вартість надання інтернет-послуг дійсно може зрости, щоб компенсувати витрати на ремонт пошкодженої інфраструктури, — пояснив він.

Чи зникне інтернет в Україні повністю

Сергій Флеш також закликав українців не піддаватися паніці через повідомлення про нібито неминуче повне зникнення інтернету.

— Не варто піддаватися інформаційним атакам ворога та панікувати. Нас уже лякали, що не буде їжі, не буде палива, а тепер лякають зникненням інтернету, — наголосив він.

За оцінкою Флеша, атаки на мережеву інфраструктуру можуть спричиняти локальні проблеми зі зв’язком, однак повного відключення інтернету по всій Україні очікувати не варто.

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