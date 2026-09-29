Мінімальна зарплата у 2027 році: скільки становитиме та коли зміниться

Мінімальна зарплата з 2027 року може зрости до 9 546 грн на місяць. Такий показник передбачений у проєкті Державного бюджету України на наступний рік, який Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради.

Якщо парламент ухвалить документ у запропонованій редакції, новий розмір мінімальної заробітної плати діятиме з 1 січня 2027 року. Водночас остаточне рішення ще попереду.

Який розмір мінімальної зарплати в Україні у 2027 році

Мінімальна заробітна плата — це встановлена державою гарантія оплати праці. Якщо працівник повністю виконав місячну норму, його зарплата не може бути нижчою за визначений законом мінімум.

У проєкті закону про Державний бюджет України на 2027 рік №16000 запропоновано встановити такі показники оплати праці:

Мінімальна зарплата у 2027 році на місяць — 9 546 грн.

Мінімальна погодинна оплата — 57,50 грн.

Ці суми передбачені з 1 січня 2027 року. Порівняно з чинною у 2026 році мінімальною зарплатою в розмірі 8 647 грн, запропоноване підвищення становить 899 грн, або приблизно 10,4%.

Однак наразі йдеться про положення бюджетного законопроєкту. Остаточний розмір мінімальної зарплати визначать після ухвалення закону про держбюджет.

Із нарахованої заробітної плати працівника за загальними правилами утримують податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Якщо мінімальна зарплата становитиме 9 546 грн, орієнтовні суми будуть такими:

ПДФО за ставкою 18% — 1 718,28 грн.

Військовий збір за ставкою 5% — 477,30 грн.

Орієнтовна сума після цих утримань — 7 350,42 грн.

Це розрахунок за стандартними ставками без урахування можливих пільг та інших індивідуальних обставин.

Єдиний соціальний внесок за загальним правилом сплачує роботодавець окремо від зарплати працівника. За ставки 22% від запропонованої мінімальної зарплати сума внеску становитиме 2 100,12 грн.

На що вплине мінімальна зарплата в Україні у 2027 році

Зміна мінімальної зарплати може позначитися не лише на доходах працівників. Цей показник використовують і для розрахунку окремих платежів та фінансових санкцій.

Зокрема, від мінімальної зарплати залежать суми штрафів за деякі порушення трудового законодавства. Наприклад, санкція за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору за певних обставин може становити десятикратний розмір мінімальної зарплати за кожного працівника.

Якщо запропонований показник 9 546 грн затвердять, десятикратна сума становитиме 95 460 грн. Остаточні розміри санкцій визначатимуться відповідно до законодавства та виду порушення.

Мінімальна зарплата також використовується під час розрахунку окремих показників для фізичних осіб-підприємців та інших платежів. Водночас правила залежать від конкретного податку чи виплати.

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