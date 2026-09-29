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Мінімальна зарплата у 2027 році: скільки становитиме та коли зміниться

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Вересня 2026, 16:00 3 хв.
Мінімальна зарплата в Україні у 2027 році: що зміниться для працівників
Фото Pexels

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