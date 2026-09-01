Середня зарплата в Україні 2026: де заробляють найбільше та найменше

Середня заробітна плата в Україні у липні 2026 року становила 32 243 гривні. У порівнянні з червнем середня зарплата знизилася на 1,6%. Найбільше заробляють у Києві, Луганській та Київській областях, найменше — у Чернівецькій та Кіровоградській областях.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Середня зарплата в Україні 2026 по областях

Найвищу середню зарплату в Україні отримують мешканці Києва, Луганської та Київської областей. За даними Держстату, у Києві — це 49 463 гривні, на Луганщині — 35 367 гривень, на Київщині — 33 268 гривень.

Найнижчі зарплати в Україні зараз у Чернівецькій (23 354 грн) та Кіровоградській областях (23 532 грн).

Також у Держстаті навели розміри оплати праці за видами економічної діяльності. Найвищі зарплати отримують працівники сфери інформації та телекомунікацій — 78 716 грн, найнижчі отримують освітяни — 20 237 грн.

Також повідомляється, що станом на 1 серпня 2026 року заборговані виплати зарплати в Україні складають 3,8 млрд гривень.

Раніше ми повідомляли про те, що зарплати українських педагогів зростуть з вересня 2026 року.

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