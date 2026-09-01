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Середня зарплата в Україні 2026: де заробляють найбільше та найменше

Марина Слизовська 01 Вересня 2026, 12:30 2 хв.
середня зарплата в україні 2026
Фото Unsplash

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