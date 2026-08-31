Імовірний візит Анджеліни Джолі в Україну: у соцмережах з’явилися численні фото

Голлівудська акторка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі, ймовірно, втретє приїхала в Україну. Наразі ще немає офіційного підтвердження візиту американської зірки, але в соцмережах з’явилися численні фото у низці українських міст.

Інформація про приїзд Анджеліни Джолі з’явилася напередодні у регіональних Telegram-каналах.

Анджеліна Джолі в Україні: що відомо

Повідомлення про приїзд Анджеліни Джолі в Україну вперше оприлюднили у суботу, 29 серпня, у львівських Telegram-каналах. На каналі Типовий Львів повідомили про те, що Анджеліна Джолі їде до Львова. Підписники каналу нібито бачили акторку у супроводі охоронців.

Пізніше на каналі також з’явився допис про те, що голлівудську зірку помітили вже у Тернополі. Було оприлюднено низку світлин, на яких, ймовірно, кінозірка перебуває у якомусь закладі в супроводі чоловіка.

— Наша ексклюзивна інформація підтвердилась: Анджеліна Джолі справді приїхала в Україну — вчора її помітили не тільки у Львові, а і в Тернополі, — йдеться у повідомленні.

Про ймовірний візит Анджеліни Джолі до Тернополя повідомив також Telegram-канал Файне місто. За його інформацією, відома акторка побувала в тернопільському ресторані Старий Млин.

У Facebook були оприлюднені відео з камер спостереження від 29 серпня, на яких, ймовірно, голлівудська акторка заходить до Старого Млина та сідає за столик.

— Українська кухня, яку хочеться показувати світові! У Старому Млині Анджеліна Джолі скуштувала страви, в яких — справжній смак України: традиції, щедрість і любов до своєї кухні. Іноді, щоб закохатися в Україну, достатньо однієї ложки справжнього українського борщу, — йдеться у повідомлені закладу.

Наступного дня, 30 серпня, Telegram-канал ОК Кременчук оприлюднив фото жінки у магазині, також схожої на Джолі, та зазначив, що її побачили підписники каналу в одному з торгових центрів міста.

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Вчора, 30 серпня, харківські ЗМІ теж повідомили про ймовірний візит Анджеліни Джолі до Харкова. Акторку нібито бачили в районі Холодної Гори на одній із вулиць у супроводі інших людей.

Анджеліна Джолі вже кілька разів приїздила в Україну під час повномасштабної війни. Перший візит відбувся весною 2022 року, коли акторка відвідала у Львові дітей, що постраждали через російський обстріл у Краматорську. Вдруге кінозірка повернулась до України восени 2025 року, відвідавши Херсон та Миколаїв.

Нагадаємо також, що раніше Анджеліна Джолі відвідувала українських дітей у лікарні Італії.

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