Стиль життя Шоу-біз

Імовірний візит Анджеліни Джолі в Україну: у соцмережах з’явилися численні фото

Марина Слизовська 31 Серпня 2026, 13:30 3 хв.
Анджеліна Джолі
В Instagram Джолі поки нема підтвердження візиту в Україну Фото Getty Images

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