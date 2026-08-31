Обстріл України 31 серпня: пошкоджені будинки та інфраструктура, є поранені

Російські війська в ніч проти 31 серпня та вранці знову масовано атакували Україну. Під ударами опинилися Запоріжжя та область, Харківщина, Херсон, Миколаївщина, Дніпропетровщина і Донеччина. Є поранені, пошкоджені житлові будинки, автомобілі, підприємства та об’єкти інфраструктури.

Запоріжжя: дрон влучив у багатоповерхівку

У Запоріжжі російський FPV-дрон ударив по багатоповерховому будинку. За словами начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок атаки поранення отримали двоє людей, серед них — підліток.

Окремо вночі росіяни атакували пожежно-рятувальний підрозділ в одному з населених пунктів Запорізької області. У будівлі пошкоджені покрівля, вікна та двері. Також постраждали пожежна автоцистерна і легковий автомобіль.

Рятувальники під час удару перебували в укритті, тому ніхто з особового складу не постраждав.

Ізюм: пошкоджені понад 10 будинків

Близько 22:00 30 серпня російські війська завдали удару по Ізюму на Харківщині. Попередньо, окупанти застосували керовані авіабомби.

Влучання зафіксували у кількох місцях західної частини міста. Одне з них припало на дорожнє покриття. Пошкоджені понад 10 приватних будинків і кілька автомобілів. В одному з місць удару спалахнула господарська споруда, також пошкоджені електромережі.

Відомо про одного постраждалого, якому надають медичну допомогу.

Херсон: дрон атакував медзаклад

За даними Херсонської ОВА, вранці 31 серпня російський безпілотник вдарив по одному із закладів охорони здоров’я Херсона. Атака сталася близько 06:40.

Постраждали двоє працівників медзакладу — 62-річний чоловік і 69-річна жінка. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Потерпілі перебувають під наглядом лікарів. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Миколаївщина: поранений чоловік, пошкоджені автомобілі

Вконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов розповів, що уночі та напередодні ввечері російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. У Миколаївському районі поранення отримав 44-річний чоловік. Його госпіталізували, на ранок стан постраждалого був стабільним.

Внаслідок атаки пошкоджене складське приміщення, сім вантажівок і два легкові автомобілі.

Крім того, російські FPV-дрони п’ять разів били по Куцурубській громаді. Там пошкоджені два приватні будинки. Ще три атаки FPV-дронами зафіксували по Очаківській громаді. Люди не постраждали.

Дніпропетровщина: під ударами чотири райони

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що у області протягом ночі та ранку російські війська понад десять разів атакували чотири райони безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь і Покровська громада, у Криворізькому районі — Зеленодольська громада.

У Синельниківському районі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, автомобілі та зупинка громадського транспорту. Під атакою опинилися Васильківська, Миколаївська та Петропавлівська громади.

На Павлоградщині російські війська вдарили по Троїцькій та Богданівській громадах. Там виникли пожежі та пошкоджене підприємство.

Унаслідок атаки поранений 38-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Слов’янськ: авіабомба зруйнувала під’їзд багатоповерхівки

Начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях зазначив, що о 04:20 російські війська завдали авіаудару по центральній частині Слов’янська на Донеччині. За попередніми даними, окупанти застосували ФАБ-500.

Бомба влучила у багатоповерхівку. Зруйновано під’їзд із першого по п’ятий поверхи, а також приватний будинок.

Пошкоджені щонайменше 32 багатоповерхівки, готель, дитячий садок та автомобілі. Станом на ранок було відомо про чотирьох поранених. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

Харківщина: дрон влучив у поштову вантажівку

За даними Харківської обласної прокуратури, ще двоє людей постраждали внаслідок російських атак на Харківщині.

Близько 03:50 у селищі Близнюки Лозівського району російський безпілотник, попередньо типу Молнія, влучив у вантажний автомобіль поштової служби. Машина загорілася, а водій отримав поранення.

Напередодні, 30 серпня, близько 18:15 росіяни атакували селище Слатине Харківського району. Через удар пошкоджений житловий будинок, а його власниця отримала поранення руки уламками скла.

За цими фактами правоохоронці розпочали розслідування за статтею про воєнні злочини.

Таким чином, лише за нічну атаку та ранкові удари 31 серпня у кількох регіонах України є постраждалі, а російські удари пошкодили житлову та цивільну інфраструктуру.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 31 серпня Росія запустила по Україні 121 ударний безпілотник типу Shahed, Гербера та дрони-імітатори Пародія, а також керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору над Чорним морем.

Станом на 08:00 українська ППО збила або подавила 96 ворожих БпЛА. Ракета Х-59 цілі не досягла. Водночас зафіксували влучання на 11 локаціях та падіння уламків збитих дронів ще на восьми. На момент звіту атака ще тривала.

Нагадаємо, 27 серпня опинилися масована атака на Україну: під ударом були Київ, Запоріжжя, Одеса та низка регіонів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!