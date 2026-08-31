Для тебе Новини

Обстріл України 31 серпня: пошкоджені будинки та інфраструктура, є поранені

Юлія Хоменко, редакторка сайту 31 Серпня 2026, 10:00 4 хв.
Атака Росії на Україну: де були влучання 31 серпня
Фото ДСНС/Telegram

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь