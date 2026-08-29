Стиль життя Свята

День авіації України 2026: історія свята

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 29 Серпня 2026, 09:30 2 хв.
день авіації
З Днем авіації 2025! Фото Facebook

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