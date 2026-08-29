Для тебе Війна в Україні

День пам’яті захисників України: висловити повагу, вшанувати пам’ять та зберегти її

Богдана Макалюк, журналістка сайту 29 Серпня 2026, 08:30 6 хв.
день пам'яті захисників
Фото Depositphotos

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