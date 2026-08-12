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Обстріл України: згорів Епіцентр у Запоріжжі, в Одесі та Херсоні пошкоджено будинки

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Серпня 2026, 10:30 3 хв.
Масована атака 12 серпня: Росія вдарила по торгових центрах, багатоповерхівках та газовидобутку

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