Обстріл України: згорів Епіцентр у Запоріжжі, в Одесі та Херсоні пошкоджено будинки

Ця ніч для багатьох українських міст знову стала безсонною. Російські терористи влаштували масований терор, цілячись у житлові будинки, торговельні центри та критичну інфраструктуру.

Найважча ситуація у Херсоні, де атака забрала життя людей, та у Запоріжжі, де під ударом опинився цивільний об’єкт у спальному районі.

Херсон: нічна атака Шахедів призвела до трагедії

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, що близько 01:40 ворог спрямував ударні дрони типу Shahed на Центральний район Херсона.

— Близько 01:40 російські терористи атакували ударними безпілотниками типу Шахед Центральний район Херсона. Внаслідок влучань загинули двоє людей. Їхні особи наразі встановлюють відповідні служби. Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитих, — зазначив чиновник.

Ще двоє містян дістали поранення. До лікарні госпіталізували 46-річного чоловіка. У нього діагностували вибухову травму та опіки 60% поверхні голови, тулуба, кінцівок та обличчя. 60-річна жінка отримала контузію та вибухову травму, їй надали допомогу на місці.

Запоріжжя: удар по торговому центру та приватному сектору

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про серйозні наслідки ворожих прильотів по місту. Цього разу ворог обрав за ціль торговельний центр в одному зі спальних районів. На місці виникла сильна пожежа, кадри зсередини будівлі шокують — від вітрин та товарів мало що залишилося.

Окрім того, постраждав приватний сектор. В одному з будинків вибуховою хвилею вибило вікна, пошкоджено паркан та ворота. На щастя, за попередньою інформацією, у Запоріжжі обійшлося без жертв.

Одеса: пожежа у багатоповерхівці та ранкові обстріли

За даними ДСНС, в Одесі дрон влучив у житлову п’ятиповерхівку (вогонь охопив квартиру на останньому поверсі). Рятувальники ДСНС (36 осіб та 9 одиниць техніки) оперативно загасили полум’я. Психологи відомства працювали з мешканцями, які перебували у стані шоку.

Вже зранку місто знову здригнулося від вибухів — пошкоджено інфраструктуру.

Удар по енергетиці на Полтавщині

У Миргородському районі ворожий БпЛА поцілив по промисловому об’єкту. Компанія ДТЕК Нафтогаз підтвердила, що під ударом опинилася енергетична інфраструктура.

Наразі роботу об’єкта газовидобутку зупинено. Пожежу ліквідовували під загрозою повторних ударів, постраждалих немає.

Дніпропетровщина: 20 атак за ніч та ранок

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа звітує про надзвичайну інтенсивність обстрілів. Під вогнем опинилися чотири райони:

Нікопольщина: ворог гатив по лікарні, магазину, спорткомплексу та багатоповерхівках. Поранено 57-річного чоловіка.

Дніпровський та Синельниківський райони: виникли пожежі у приватних будинках.

Криворіжжя: у Зеленодольській громаді понівечено приватну оселю.

Українські служби продовжують працювати на місцях прильотів. Попри складну ніч, комунальники з самого ранку почали закривати вікна та прибирати територію, щоб повернути життя в нормальне русло.

Головне фото: Олександр Прокудін.

Нагадаємо, вчора РФ атакувала Україну Цирконами, KN-23 та Шахедами.

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