Обстрел Украины 31 августа: повреждены дома и инфраструктура, есть раненые

Российские войска в ночь против 31 августа и утром снова массированно атаковали Украину. Под ударами оказались Запорожье, Харьковская, Николаевская и Днепропетровская области и Херсон. Есть раненые, повреждены жилые дома, автомобили, предприятия и объекты инфраструктуры.

Запорожье: дрон попал в многоэтажку

В Запорожье российский FPV-дрон ударил по многоэтажному дому. По словам начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате атаки ранения получили два человека, среди них — подросток.

Отдельно ночью россияне атаковали пожарно-спасательное подразделение в одном из населенных пунктов Запорожской области. В здании повреждены кровля, окна и двери. Также повреждены пожарная автоцистерна и легковой автомобиль.

Спасатели во время удара находились в укрытии, поэтому никто из личного состава не пострадал.

Изюм: повреждены более 10 домов

Около 22:00 30 августа российские войска нанесли удар по Изюму в Харьковской области. Предварительно, оккупанты применили управляемые авиабомбы.

Попадания зафиксировали в нескольких местах западной части города. Одно из них пришлось на дорожное покрытие. Повреждены более 10 частных домов и несколько автомобилей. В одном из мест удара возник пожар хозяйственной постройки, также повреждены электросети.

Известно об одном пострадавшем, которому оказывают медицинскую помощь.

Херсон: дрон атаковал медучреждение

По данным Херсонской ОВА, утром 31 августа российский беспилотник ударил по одному из учреждений здравоохранения Херсона. Атака произошла около 06:40.

Пострадали два работника медучреждения — 62-летний мужчина и 69-летняя женщина. Они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Николаевская область: ранен мужчина, повреждены автомобили

Исполняющий обязанности начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов рассказал, что ночью и накануне вечером российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками. В Николаевском районе ранения получил 44-летний мужчина. Его госпитализировали, утром состояние пострадавшего было стабильным.

В результате атаки повреждены складское помещение, семь грузовиков и два легковых автомобиля.

Кроме того, российские FPV-дроны пять раз били по Куцурубской общине. Там повреждены два частных дома. Еще три атаки FPV-дронами зафиксировали по Очаковской общине. Люди не пострадали.

Днепропетровская область: под ударами четыре района

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что в области в течение ночи и утра российские войска более десяти раз атаковали четыре района беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.

На Никопольщине под ударом были Никополь и Покровская община, в Криворожском районе — Зеленодольская община.

В Синельниковском районе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили и остановка общественного транспорта. Под атакой оказались Васильковская, Николаевская и Петропавловская общины.

На Павлоградщине российские войска ударили по Троицкой и Богдановской общинам. Там возникли пожары и повреждено предприятие.

В результате атаки ранен 38-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Славянск: авиабомба разрушила подъезд многоэтажки

Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях отметил, что в 04:20 российские войска нанесли авиаудар по центральной части Славянска в Донецкой области. По предварительным данным, оккупанты применили ФАБ-500.

Бомба попала в многоэтажку. Разрушен подъезд с первого по пятый этажи, а также частный дом.

Повреждены по меньшей мере 32 многоэтажки, гостиница, детский сад и автомобили. По состоянию на утро было известно о четырех раненых. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

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Харьковская область: дрон попал в почтовый грузовик

По данным Харьковской областной прокуратуры, еще два человека пострадали в результате российских атак на Харьковщине.

Около 03:50 в поселке Близнюки Лозовского района российский беспилотник, предварительно типа Молния, попал в грузовой автомобиль почтовой службы. Машина загорелась, а водитель получил ранения.

Накануне, 30 августа, около 18:15 россияне атаковали поселок Слатино Харьковского района. В результате удара поврежден жилой дом, а его владелица получила ранение руки осколками стекла.

По этим фактам правоохранители начали расследование по статье о военных преступлениях.

Таким образом, только в результате ночной атаки и утренних ударов 31 августа в нескольких регионах Украины есть пострадавшие, а российские удары повредили жилую и гражданскую инфраструктуру.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 31 августа Россия запустила по Украине 121 ударный беспилотник типа Shahed, Гербера и дрон-имитатор Пародия, а также управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

По состоянию на 08:00 украинская ПВО сбила или подавила 96 вражеских БпЛА. Ракета Х-59 цели не достигла. В то же время зафиксировали попадания на 11 локациях и падение обломков сбитых дронов еще на восьми. На момент отчета атака еще продолжалась.

Напомним, 27 августа произошла массированная атака на Украину: под ударом были Киев, Запорожье, Одесса.

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