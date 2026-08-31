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Обстрел Украины 31 августа: повреждены дома и инфраструктура, есть раненые

Юлия Хоменко, редактор сайта 31 августа 2026, 10:00 4 мин.
Атака России на Украину: где были попадания 31 августа
Фото ДСНС/Telegram

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