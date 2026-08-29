С Днем авиации Украины 2026: готовые поздравления для авиаторов и работников отрасли

Каждый год в последнюю субботу августа в Украине отмечают День авиации. В этот день военные и гражданские авиаторы, а также работники авиационной промышленности отмечают свой профессиональный праздник. В 2026 году День авиации празднуют сегодня, 29 августа.
В 1993 году тогдашний президент Леонид Кравчук в поддержку инициативы авиаторов ВСУ, пограничных войск, Национальной гвардии и работников авиационной промышленности утвердил новый профессиональный праздник в Украине — День авиации.
Если в вашем кругу есть сотрудники авиационной отрасли, предлагаем поздравить их сегодня теплыми и искренними словами. Коротенькие поздравления с Днем авиации своими словами и в стихах — читай в нашем материале.
29 августа — День авиации: поздравления
Поздравляю с Днем авиации! Желаю тебе крепкого здоровья, успеха в профессии и безопасного неба! Пусть все маршруты в твоей жизни ведут к новым победам!
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Поздравляю с Днем авиации
Вам равных просто нет.
В ваш праздник вам — овации!
И пусть не будет бед.
Летите к целям значимым,
Парите над мечтой,
Желаю вам удачи я
В работе непростой.
С Днем авиации Украины! Поздравляем всех, кто мужественно поднимается к небесам и каждый день заботится о нашей безопасности. Спасибо за вашу преданность делу, за ваш профессионализм, желаем вам легких взлетов и мягких посадок!
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В День авиации Украины
Желаю жизни без хлопот,
Чтобы удачною посадкой
Кончался каждый твой полет.
Чтоб небо мягко обнимало,
Чтоб не пугала высота,
Во всем везло, всего хватало,
А сердце грела доброта!
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С Днем авиации Украины! Поздравляем наших талантливых специалистов и желаем, чтобы в жизни было меньше турбулентности и только правильный курс! Надежных людей рядом и чистого неба!
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В Украине самолеты
Водят лучшие пилоты!
Всех, кто в небе, поздравляем,
Еще выше взмыть желаем!
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С Днем авиации! В такой особый день пусть небо открывает новые горизонты и для тебя не будет никаких препятствий! Строй смелые планы на жизнь, поднимайся все выше и выше, и уверенно продолжай свое движение вперед! Мы гордимся тобой и твоей профессией!
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Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ
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