С Днем авиации Украины 2026: готовые поздравления для авиаторов и работников отрасли

Каждый год в последнюю субботу августа в Украине отмечают День авиации. В этот день военные и гражданские авиаторы, а также работники авиационной промышленности отмечают свой профессиональный праздник. В 2026 году День авиации празднуют сегодня, 29 августа.

В 1993 году тогдашний президент Леонид Кравчук в поддержку инициативы авиаторов ВСУ, пограничных войск, Национальной гвардии и работников авиационной промышленности утвердил новый профессиональный праздник в Украине — День авиации.

Если в вашем кругу есть сотрудники авиационной отрасли, предлагаем поздравить их сегодня теплыми и искренними словами. Коротенькие поздравления с Днем авиации своими словами и в стихах — читай в нашем материале.

29 августа — День авиации: поздравления

Поздравляю с Днем авиации! Желаю тебе крепкого здоровья, успеха в профессии и безопасного неба! Пусть все маршруты в твоей жизни ведут к новым победам!

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Поздравляю с Днем авиации

Вам равных просто нет.

В ваш праздник вам — овации!

И пусть не будет бед.

Летите к целям значимым,

Парите над мечтой,

Желаю вам удачи я

В работе непростой.

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С Днем авиации Украины! Поздравляем всех, кто мужественно поднимается к небесам и каждый день заботится о нашей безопасности. Спасибо за вашу преданность делу, за ваш профессионализм, желаем вам легких взлетов и мягких посадок!

***

В День авиации Украины

Желаю жизни без хлопот,

Чтобы удачною посадкой

Кончался каждый твой полет.

Чтоб небо мягко обнимало,

Чтоб не пугала высота,

Во всем везло, всего хватало,

А сердце грела доброта!

***

С Днем авиации Украины! Поздравляем наших талантливых специалистов и желаем, чтобы в жизни было меньше турбулентности и только правильный курс! Надежных людей рядом и чистого неба!

***

В Украине самолеты

Водят лучшие пилоты!

Всех, кто в небе, поздравляем,

Еще выше взмыть желаем!

***

С Днем авиации! В такой особый день пусть небо открывает новые горизонты и для тебя не будет никаких препятствий! Строй смелые планы на жизнь, поднимайся все выше и выше, и уверенно продолжай свое движение вперед! Мы гордимся тобой и твоей профессией!

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Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

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