Поздравления с днем рождения своими словами: от сердца к сердцу

День рождения – день, когда именинник или именинница получает поздравления от тех, кто его любит, ценит и помнит. Родные, близкие, друзья, коллеги ищут в сердце искренние и памятные слова для него или для нее. Мы поможем тебе в поисках. Искренние и хорошие поздравления с днем рождения своими словами читай в нашем материале.
Мы живем в непростое время. Дни приносят и тревогу, и надежду, и отчаяние, и веру, и борьбу. Мы то плачем, то смеемся, то тревожимся, то радуемся. Потому что это жизнь… Но никто не отменял трогательные встречи, моменты поддержки и приветствия с радостными событиями. Мы живем дальше и боремся, несмотря ни на что!
Хочешь больше хороших поздравлений для именинников? Держи еще поздравления с днем рождения в картинках, стихах и прозе.
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