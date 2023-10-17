Поздравления с днем рождения своими словами: от сердца к сердцу

День рождения – день, когда именинник или именинница получает поздравления от тех, кто его любит, ценит и помнит. Родные, близкие, друзья, коллеги ищут в сердце искренние и памятные слова для него или для нее. Мы поможем тебе в поисках. Искренние и хорошие поздравления с днем рождения своими словами читай в нашем материале.

Мы живем в непростое время. Дни приносят и тревогу, и надежду, и отчаяние, и веру, и борьбу. Мы то плачем, то смеемся, то тревожимся, то радуемся. Потому что это жизнь… Но никто не отменял трогательные встречи, моменты поддержки и приветствия с радостными событиями. Мы живем дальше и боремся, несмотря ни на что!

Хорошие поздравления с днем рождения своими словами

С Днем рождения! Я от всего сердца желаю тебе, чтобы на твоем пути встречались только искренние и любящие люди, чтобы ты всегда видел новые идеи, возможности и решения! Чувствуй себя сильным, крепким, уверенным и обязательно счастливым – каждый день! Верь в себя и иди вперед.

Уюта в доме и тепла в сердце. Ведь такой теплый, положительный человек, как ты должен быть Счастлив. Пусть все плохое забудется, а хорошее умножится. Пусть прилетают в гости хорошие известия, позитивные мысли, слова поддержки и любви. С Днем рождения!

Поздравляю! Пусть твой жизненный корабль плывет без штилей и ураганов. Пусть у него всегда будет любимая гавань, где ждут все, кто тебя любит и ценит. Где ты можешь чувствовать себя в безопасности и тепле? Мечтай, живи, борись, побеждай, люби, планируй, радуйся. Пусть здоровье и друзья никогда не подводят тебя. Улыбайся новому дню и мирному небу.

С Днем рождения! Мирного неба, верных друзей, здоровья и успеха. Пусть в жизни горчит только черный шоколад, а аромат кофе всегда можно разделить с теми, кто мил твоему сердцу. Пусть мечты и планы сбываются, а успех сопровождает по жизни. Пусть в твою дверь стучат только хорошие люди, добрые вести и интересные события.

Поздравляем сегодня, любим всегда! Пусть дом твой пахнет счастьем. Да будет множество поводов для радости. Вдохновения и победы на пути к мечтам. Здоровья, любви, жизненной силы и энергии, всех благ и удачи.

Примите искренние поздравления! Желаю вам счастливого сегодня, радостного и мирного завтра, исполнения мечтаний и планов. Пусть судьба пошлет много лет в благополучии, здоровье и любви. Пусть все искренние пожелания, которые вам адресуют в этот день сбудутся. Горжусь знакомством с вами. Люблю и ценю.

Поздравляю! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу – гармония и покой. В сердце пусть живет любовь, в мыслях — позитив. Всегда делай верный выбор в жизни. Свежие идеи и красивые люди. Твори, люби, вкушай жизнь.

С Днем рождения! Пусть мечты сбываются, планы претворяются в жизнь, друзья не подводят, любовь крепнет. Счастья тебе без кислинки, а доброта и радость разливается вокруг ароматом. Побед в жизни и легкого полета, покоя в душе и небе. Пусть любят и ценят те, кто милы твоему сердцу.

Пусть судьба окружает тёплыми красками, а жизненная тропа будет беспрепятственна. Чтобы в семье было согласие и любовь, а каждый день начинался с солнечного настроения и позитива. Мечтай, улыбайся, радуйся. Мои искренние поздравления! С Днем рождения!

Поздравляю! Благодарен судьбе, что познакомила меня с тобой. Такого светлого, теплого человека никогда не бывает много. Именно поэтому к тебе так тянутся люди. Береги этот ореол теплоты, не разочаровывайся, пусть судьба приносит тебе только добро и благодать. Пусть любовь будет твоим ориентиром в жизни. Здоровье крепкого и благополучия. Знай, мое плечо всегда поддержит и станет рядом. С Днем рождения!

Хочешь больше хороших поздравлений для именинников? Держи еще поздравления с днем рождения в картинках, стихах и прозе.

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