День ангела Тамары по церковному календарю: дата и душевные поздравления к празднику

По церковным канонам день ангела в жизни человека даже важнее собственного, мирского дня рождения. В именины Тамары чествуют ее святую покровительницу и желают божьей защиты, удачи и счастья. Когда день ангела Тамары по старому и новому церковному календарю — читай в материале.

Когда день ангела Тамары: дата по новому и старому церковному календарю

Ранее Тамары отмечали свой день ангела 1 мая, 14 мая, 15 декабря.

По новому церковному календарю именины Тамары 18 апреля, 1 мая, 2 декабря.

18 апреля — небесной покровительницы преподобномученицы, игуменьи Тамары Сатси;

1 мая — благоверной царицы Грузии Тамары;

2 декабря — преподобномученицы, инокини Тамары Проворкиной.

Что означает имя Тамара и каким характером наделяет свою владелицу

Считается, что имя в славянский мир попало из Грузии где-то в 12 веке, оно означает смоковница, финиковая пальма.

Тамара стремится, чтобы ее жизнь была красочной и содержательной. Она хочет одновременно оказаться в разных местах и ​​поэтому, случается, быстро теряет интерес к делу, которое требует длительной сосредоточенности.

Она артистична и любит искусство, не прочь попробовать себя на театральных подмостках. Да и в жизни Тамара привыкла примерять на себя разные роли, и может вести себя как звезда, взятая за образец.

С посторонними и близкими обычно приветлива и дружелюбна, хотя к незнакомцам относится с осторожностью и нужно дождаться, когда растает ее холодок.

В личных отношениях Тамара любит доминировать, так что партнеру придется считаться с ее мнением и пытаться быть комплиментарным. У нее сильные инстинкты собственницы, она остро чувствует ревность и не стесняется проявлять ее.

Женщины по имени Тамара обожают детей, держат дом в образцовом порядке, знают, как умело сэкономить на покупках. Однако на ребенка не пожалеют средств, отдадут последнее.

Поздравления с днем ​​ангела Тамары

Тамара, поздравляю тебя от всего сердца с именинами! Желаю тебе всего самого хорошего и светлого! Чтобы Господь Бог дал тебе прожить еще много лет в здоровье, радости, покое и гармонии!

***

Тамарочка, от души желаю тебе здоровья, радости, всех земных благ! Ты искренняя, ласковая, красивая и талантливая — оставайся всегда особенной и удивительной, счастливой и любимой!

***

Тамара, поздравляю тебя с днем твоего небесного покровителя, с праздником именин! Хочу пожелать, чтобы небо защищало тебя от всех ударов судьбы, чтобы жизнь наполняла до краев радость и удача, и чтобы никогда не было поводов унывать! Чаще улыбайся и будь счастлива!

***

Тамара, искренне поздравляю тебя с днем ​​ангела! Желаю душевной теплоты от родных и друзей, простого женского счастья, любви и уважения, профессиональных достижений и достатка.

***

Тамара, прими поздравления с твоим днем ​​ангела! В этот светлый день я хочу пожелать тебе ясного и мирного неба над головой! Чтобы глаза твои чаще смеялись от радости и не знали печали. Пусть счастье и любовь будут рядом с тобой всегда!

Раньше мы рассказывали, что можно, а чего нельзя делать на Пасху.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.