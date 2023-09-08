Поздравления с днем рождения девушке: как красиво и небанально сделать ей приятно

День рождение — праздник, которые любят почти все. В этот день поздравления принимают не только именинники, но и их родители. Если ты хочешь красиво и оригинально поздравить свою девушку с днем рождения, интересные слова найдешь в нашем материале.
Будь всегда такой прелестной,
Замечательной, чудесной,
Будь прекрасной, будь красивой,
Бесконечно будь счастливой,
Будь любимой, доброй, нежной,
Молодой и безмятежной,
Счастья, радости, тепла,
С днем рождения тебя!
***
Желаю ярких дней и мягкую кровать,А горести во снах лишь только чтобы снились.Не для того я их желаю, чтобы напугать,А чтобы счастье многократнее ценилось!
Пусть все мечты сбываются мгновенно.Ласкает часто море и песок.Не надо радости по пояс, по колено…Уж лучше пусть совсем сбивает с ног!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души — счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний
Тепла, любви и красоты!
Овсей души поздравляю тебя с днем рождения! Ты талантливая, смелая, веселая, добрая и открытая девушка. Желаю тебе оставаться такой всегда. Пусть у тебя появится больше возможностей опробовать себя в чем-то новом и проявить своим умения. Желаю тебе мира, упорства, любви, счастья. Здоровья и классных людей рядом. С днем рождения!
С днем рождения! Желаю, чтобы тебе во всем везло, чтобы у тебя все получалось. Пусть любовь и ум никогда не покидают тебя! Знай, если жизнь разделит нас километрами, я буду мыслено всегда вместе с тобой. Достатка тебе, сил и здоровья!
Желаю тебе, чтобы сбылось одно желание на всех — победы, мира и добра! Пусть твой жизненный путь будет интересным, захватывающим и чудесным! Пусть твой следующий год будет наполнен крутыми эмоциями и непревзойденными победами!
В твой день рождения поздравляю тебя с твоим праздником. Хочу пожелать тебе, чтобы ты чаще улыбалась, смеялась, радовалась каждому дню жизни и всему, что в ней происходит. Пусть все твои заветные желания поскорей воплотятся в реальности, и главное, будь здорова. Будь всегда на высоте!
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