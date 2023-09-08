Поздравления с днем рождения девушке: как красиво и небанально сделать ей приятно

День рождение — праздник, которые любят почти все. В этот день поздравления принимают не только именинники, но и их родители. Если ты хочешь красиво и оригинально поздравить свою девушку с днем рождения, интересные слова найдешь в нашем материале.

Поздравления девушке с днем рождения в стихах

Будь всегда такой прелестной,

Замечательной, чудесной,

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Будь прекрасной, будь красивой,

Бесконечно будь счастливой,

Будь любимой, доброй, нежной,

Молодой и безмятежной,

Счастья, радости, тепла,

С днем рождения тебя!

***

Желаю ярких дней и мягкую кровать,

А горести во снах лишь только чтобы снились.

Не для того я их желаю, чтобы напугать,

А чтобы счастье многократнее ценилось!

Пусть все мечты сбываются мгновенно.

Ласкает часто море и песок.

Не надо радости по пояс, по колено…

Уж лучше пусть совсем сбивает с ног!

***

С прекрасным, светлым, добрым праздником!

От всей души — счастливых дней!

Пусть будет жизнь согрета радостью,

Заботой близких и друзей!

Не счесть сегодня пожеланий

Удачи, счастья, доброты,

Всех исполнения желаний

Тепла, любви и красоты!

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Поздравления с днем рождения девушке в прозе

Овсей души поздравляю тебя с днем рождения! Ты талантливая, смелая, веселая, добрая и открытая девушка. Желаю тебе оставаться такой всегда. Пусть у тебя появится больше возможностей опробовать себя в чем-то новом и проявить своим умения. Желаю тебе мира, упорства, любви, счастья. Здоровья и классных людей рядом. С днем рождения!

***

С днем рождения! Желаю, чтобы тебе во всем везло, чтобы у тебя все получалось. Пусть любовь и ум никогда не покидают тебя! Знай, если жизнь разделит нас километрами, я буду мыслено всегда вместе с тобой. Достатка тебе, сил и здоровья!

***

Желаю тебе, чтобы сбылось одно желание на всех — победы, мира и добра! Пусть твой жизненный путь будет интересным, захватывающим и чудесным! Пусть твой следующий год будет наполнен крутыми эмоциями и непревзойденными победами!

***

В твой день рождения поздравляю тебя с твоим праздником. Хочу пожелать тебе, чтобы ты чаще улыбалась, смеялась, радовалась каждому дню жизни и всему, что в ней происходит. Пусть все твои заветные желания поскорей воплотятся в реальности, и главное, будь здорова. Будь всегда на высоте!

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