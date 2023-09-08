Привітання з днем народження дівчині: як красиво та небанально зробити їй приємно

День народження — свято, яке люблять майже всі. Цього дня вітання приймають не лише народжені, а й батьки. Якщо ти хочеш красиво та оригінально привітати свою дівчину з днем народження, цікаві слова знайдеш у нашому матеріалі.

Привітання дівчині з днем народження у віршах

Троянд червоних, ясних зір!

Живи у щасті, в долю вір!

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Задуманого досягай —

Хороших друзів безліч май!

Купайся в розкошах, добрі

Нехай здійсняться мрії всі!

Щедрих дарунків від життя —

Вітання з днем народження!

***

З днем народження вітаєм!

І тобі ми побажаєм:

Щастя, радості, кохання,

Щоб здійснились всі бажання!

Миру, ніжності, добра,

Щоб здоровою була.

Щоб цвіла, мов квітка на весні

Гарним, пишним цвітом,

А в душі щоби було

Тепле, жовте літо.

Побажаєм ми удачі

Й щасливої долі,

На Канарах і дві дачі

І грошей доволі.

Щоб в житті могла здолати

Височезні гори

І щоб раз у рік відпочивала

На Червонім морі.

***

Бажаю здоров’я й щасливої долі,

Кохання кипучого й сили доволі,

Натхнення і творчості, віри й наснаги,

І щедрості серця, й людської поваги,

На довгих стежках нескінченної ниви

Будь, моя мило, здорова й щаслива!

Привітання з днем народження дівчини у прозі

Щиро вітаю тебе з днем народження! Ти талановита, смілива, весела, добра та відкрита дівчина. Бажаю тобі залишатися такою завжди. Нехай у тебе з’явиться більше можливостей випробувати себе в чомусь новому та виявити своїм умінням. Бажаю тобі миру, завзятості, кохання, щастя. Здоров’я та класних людей поруч. З Днем народження!

***

З Днем народження! Бажаю, щоб тобі в усьому щастило, щоб у тебе все виходило. Нехай любов ніколи не покидає тебе! Знай, якщо життя розділить нас кілометрами, я мислитиму завжди разом з тобою. Достатку тобі, сил та здоров’я!

***

Бажаю тобі, щоб збулося одне бажання на всіх — перемоги, миру та добра! Нехай твій життєвий шлях буде цікавим, захопливим та чудовим! Нехай твій наступний рік буде наповнений крутими емоціями та неперевершеними перемогами!

***

Вітаю тебе з твоїм святом! Хочу побажати тобі, щоб ти частіше усміхалася, сміялася, раділа кожному дню життя та всьому, що в ньому відбувається. Нехай усі твої заповітні бажання скоріше втіляться в реальності, і головне, будь здорова. Будь завжди на висоті!

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