Привітання з днем народження дівчині: як красиво та небанально зробити їй приємно

День народження — свято, яке люблять майже всі. Цього дня вітання приймають не лише народжені, а й батьки. Якщо ти хочеш красиво та оригінально привітати свою дівчину з днем народження, цікаві слова знайдеш у нашому матеріалі.
Троянд червоних, ясних зір!
Живи у щасті, в долю вір!
Задуманого досягай —
Хороших друзів безліч май!
Купайся в розкошах, добрі
Нехай здійсняться мрії всі!
Щедрих дарунків від життя —
Вітання з днем народження!
***
З днем народження вітаєм!
І тобі ми побажаєм:
Щастя, радості, кохання,
Щоб здійснились всі бажання!
Миру, ніжності, добра,
Щоб здоровою була.
Щоб цвіла, мов квітка на весні
Гарним, пишним цвітом,
А в душі щоби було
Тепле, жовте літо.
Побажаєм ми удачі
Й щасливої долі,
На Канарах і дві дачі
І грошей доволі.
Щоб в житті могла здолати
Височезні гори
І щоб раз у рік відпочивала
На Червонім морі.
Бажаю здоров’я й щасливої долі,
Кохання кипучого й сили доволі,
Натхнення і творчості, віри й наснаги,
І щедрості серця, й людської поваги,
На довгих стежках нескінченної ниви
Будь, моя мило, здорова й щаслива!
Щиро вітаю тебе з днем народження! Ти талановита, смілива, весела, добра та відкрита дівчина. Бажаю тобі залишатися такою завжди. Нехай у тебе з’явиться більше можливостей випробувати себе в чомусь новому та виявити своїм умінням. Бажаю тобі миру, завзятості, кохання, щастя. Здоров’я та класних людей поруч. З Днем народження!
З Днем народження! Бажаю, щоб тобі в усьому щастило, щоб у тебе все виходило. Нехай любов ніколи не покидає тебе! Знай, якщо життя розділить нас кілометрами, я мислитиму завжди разом з тобою. Достатку тобі, сил та здоров’я!
Бажаю тобі, щоб збулося одне бажання на всіх — перемоги, миру та добра! Нехай твій життєвий шлях буде цікавим, захопливим та чудовим! Нехай твій наступний рік буде наповнений крутими емоціями та неперевершеними перемогами!
Вітаю тебе з твоїм святом! Хочу побажати тобі, щоб ти частіше усміхалася, сміялася, раділа кожному дню життя та всьому, що в ньому відбувається. Нехай усі твої заповітні бажання скоріше втіляться в реальності, і головне, будь здорова. Будь завжди на висоті!
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