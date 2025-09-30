Молитва на Покрову Пресвятої Богородиці: як просити про захист та щасливе заміжжя

Свято Покрови Пресвятої Богородиці завжди було особливим. Воно припадає на осінь, коли основний врожай уже зібраний, земля відпочиває, а в селах починався період весіль.

У цей день люди йшли до храму з молитвами до Божої Матері, прохаючи Її небесного покрову й захисту для себе та своїх родин.

Особливо щиро молилися незаміжні дівчата: вони просили Пресвяту Богородицю послати доброго чоловіка й щасливу долю.

За новим церковним календарем свято відзначають 1 жовтня, за старим — 14 жовтня. Яку молитву про захист та заміжжя потрібно читати на Покрову — у нашому матеріалі.

Сильна молитва на Покрову Пресвятої Богородиці

О Пресвята Владичице Богородице, Царице Небесна! З любов’ю і вірою звертаємось до Тебе в цей святковий день Твого чесного Покрову. Покрий нас, як мати дітей своїх, Твоїм святим омофором, захисти від усякої біди, скорботи та спокус ворожих.

О, Мати Божа, молимо Тебе про мир і злагоду в наших серцях, в наших сім’ях і на нашій рідній землі. Просимо, зміцни віру нашу, даруй нам покаяння та милосердя. Вкрий Твоїм Покровом усіх нужденних, слабких, хворих і тих, хто перебуває в скорботі та небезпеці. Збережи нас від ворогів видимих і невидимих, від нещасть і хвороб, і допоможи нам пройти шлях життя в благочесті та любові.

Пресвята Богородице, Заступнице наша, моли Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, щоб дарував нам спасіння душ, здоров’я тілесне і духовне, та вічне життя в Царстві Небесному. Амінь.

Молитва на Покрову Пресвятої Богородиці про захист Пресвятая Владичице, Богородице і Мати наша небесна! Під святим Твоїм Покровом ми шукаємо захисту і милості. Прихилися до мене у скорботах і труднощах, укрий від усякого зла, від заздрощів і неправди. Збережи мій дім, мою душу і серце в чистоті, зміцни мою віру, наповни життя миром і любов’ю. Будь мені Матір’ю і Заступницею перед Сином Твоїм, щоб я у світлі правди та благодаті прожив (-ла) дні свої. Амінь.

Молитва на Покрову Пресвятої Богородиці про заміжжя Пресвята Богородице, Покровителько моя! Покрий мене омофором Твоїм, веди дорогою чистоти й любові. Подай мені зустріч із судженим, добрим і вірним чоловіком, щоб разом у шлюбі чесному служити Господу, нести взаємну підтримку, вірність і радість. Очисти моє серце від страхів і сумнівів, даруй терпіння чекати часу, коли Господь з’єднає наші долі. Амінь. Молитва на Покрову Пресвятої Богородиці про заміжжя своїми словами Пресвята Покрово, Мати моя небесна! Закрий мене Своїм святим омофором, захисти від зла і самотності. Благослови моє серце на справжнє кохання, дай мені доброго чоловіка — вірного, люблячого, щоб ми разом будували дім, повний миру і радості. Не залишай мене, Матінко, будь поруч завжди. Амінь. Читай також про традиційні заборони на свято Покрови — чого не варто робити, аби не зіпсувати свята.

