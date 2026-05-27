Що подарувати дитині на випускний у садочку: кращі варіанти для батьків

Обираєш дитині подарунок на випускний у садочку? Подумай, що головне в подарунку — не ціна, а ідея, яка за ним стоїть.

Тож спершу давай зрозуміємо його призначення: це може бути щось для майбутньої школи, для літнього відпочинку, для натхнення або для свята, щоб запам’яталося надовго.

Коли подарунок має сенс, він стає не просто річчю, а маленьким стартом у новий етап життя дитини.

Що подарувати дитині на випускний в садочку для навчання у школі

Подарунок для майбутнього школярика має підготувати до нового відповідального етапу життяце можуть бути речі для навчання, творчості або гри, які м’яко вводять дитину у шкільний світ і роблять перехід у перший клас захопливим.

Книги та прописи: енциклопедії, казки, вірші, абетка, буквар, книги-розмальовки й із наліпками, прописи.

енциклопедії, казки, вірші, абетка, буквар, книги-розмальовки й із наліпками, прописи. Настільні ігри: лото, доміно, мемо, дженга, крокодил, морський бій, пазли, шашки, “знайди пару”, розвивальні набори, настільний хокей, ігри на логіку й увагу.

лото, доміно, мемо, дженга, крокодил, морський бій, пазли, шашки, “знайди пару”, розвивальні набори, настільний хокей, ігри на логіку й увагу. Канцелярія: пенали, олівці, фломастери, фарби, блокноти, скетчбуки, органайзери, магнітні дошки, ручки, набори школяра, сумки для взуття.

пенали, олівці, фломастери, фарби, блокноти, скетчбуки, органайзери, магнітні дошки, ручки, набори школяра, сумки для взуття. Для творчості та дослідів: набори для ліплення, малювання, рукоділля, аплікації, гончарства, декору, картини за номерами.

Подарунки в садочок для дітей на випускний — для літніх розваг

Подарунки для літніх розваг на випускний у садочку мають подарувати багато руху, радості і свободи. Це речі для активних ігор просто неба та яскравих вражень під час канікул.

Подарунки для вражень і літнього відпочинку: надувні круги, матраци, м’ячі для пляжу, водяні пістолети, набори для піску, пляжні намети, парасольки від сонця, окуляри для плавання, пляжні рушники, крокси або зручні сандалі, біноклі, повітряні змії.

надувні круги, матраци, м’ячі для пляжу, водяні пістолети, набори для піску, пляжні намети, парасольки від сонця, окуляри для плавання, пляжні рушники, крокси або зручні сандалі, біноклі, повітряні змії. Спортивні товари: самокати, велосипеди, ролики, скейти, м’ячі для футболу/баскетболу, бадмінтон, скакалки, обручі, набори для активних ігор на вулиці, дитячі ворота або баскетбольне кільце.

самокати, велосипеди, ролики, скейти, м’ячі для футболу/баскетболу, бадмінтон, скакалки, обручі, набори для активних ігор на вулиці, дитячі ворота або баскетбольне кільце. Конструктори: Bunchems, LEGO (Duplo, Creator, Friends, Ninjago, Star Wars), металеві, дерев’яні, магнітні, електронні, будівельні набори, трансформери, тематичні набори, лабіринти, 3D-конструктори, моделі для збірки, динамічні конструктори, конструктори з присосок.

Bunchems, LEGO (Duplo, Creator, Friends, Ninjago, Star Wars), металеві, дерев’яні, магнітні, електронні, будівельні набори, трансформери, тематичні набори, лабіринти, 3D-конструктори, моделі для збірки, динамічні конструктори, конструктори з присосок. Цікаві подарунки: небесні ліхтарики, 3D-нічники, будильники-іграшки, картонні будиночки-розмальовки, дитячі намети й тунелі, наліпки на стіни, кепки або панами, гігантські розмальовки.

Що подарувати дитині на випуск з садочку, щоб створити свято, яке запам’ятається

Подарунок на випускний — інколи це не про річ, а про момент. Те, що змушує дітей сміятися разом, бігати, вигадувати і відчувати: це наше свято. Бо найкраще запам’ятовується емоція.

день у парку атракціонів із гірками та каруселями, свято з аніматорами, відвідування зоопарку;

спільний похід на дитячий квест, похід у кіно або цирк;

організація спортивного свята з естафетами та іграми;

святковий солодкий стіл, пікнік на природі з друзями, яскраве шоу мильних бульбашок.

Що подарувати на випускний в садочку хлопчику і дівчинці

Подарунки для хлопчиків: машинки, футбольні м’ячі, боксерські груші, конструктори, роботи, солдатики, іграшки на радіокеруванні, збірні моделі машин, кораблів і літаків, біноклі та підзорні труби, рації, фрісбі, аерофутбол, світлодіодні ліхтарики, рогатки, водяні пістолети, автомобільні треки, дитячі набори інструментів, дартс, набори для бадмінтону, повітряні змії.

Подарунки для дівчаток: ляльки, манекени для зачісок, набори для створення прикрас, сумки-рюкзаки з паєтками, дитяча біжутерія, будиночки для ляльок, скарбнички для прикрас, набори дитячої косметики, бомбочки для ванни, іграшковий посуд, меблі для лялькових будиночків, обідки й шпильки, набори аквагриму, резинки для плетіння, гімнастичні обручі.

А в нашому іншому матеріалі читай найкращі вітання з випускним в дитячому садку: зворушливі слова для малечі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!