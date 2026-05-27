Що подарувати дитині на випускний у садочку: кращі варіанти для батьків

Обираєш дитині подарунок на випускний у садочку? Подумай, що головне в подарунку — не ціна, а ідея, яка за ним стоїть.
Тож спершу давай зрозуміємо його призначення: це може бути щось для майбутньої школи, для літнього відпочинку, для натхнення або для свята, щоб запам’яталося надовго.
Коли подарунок має сенс, він стає не просто річчю, а маленьким стартом у новий етап життя дитини.
Що подарувати дитині на випускний в садочку для навчання у школі
Подарунок для майбутнього школярика має підготувати до нового відповідального етапу життяце можуть бути речі для навчання, творчості або гри, які м’яко вводять дитину у шкільний світ і роблять перехід у перший клас захопливим.
- Книги та прописи: енциклопедії, казки, вірші, абетка, буквар, книги-розмальовки й із наліпками, прописи.
- Настільні ігри: лото, доміно, мемо, дженга, крокодил, морський бій, пазли, шашки, “знайди пару”, розвивальні набори, настільний хокей, ігри на логіку й увагу.
- Канцелярія: пенали, олівці, фломастери, фарби, блокноти, скетчбуки, органайзери, магнітні дошки, ручки, набори школяра, сумки для взуття.
- Для творчості та дослідів: набори для ліплення, малювання, рукоділля, аплікації, гончарства, декору, картини за номерами.
Подарунки в садочок для дітей на випускний — для літніх розваг
Подарунки для літніх розваг на випускний у садочку мають подарувати багато руху, радості і свободи. Це речі для активних ігор просто неба та яскравих вражень під час канікул.
- Подарунки для вражень і літнього відпочинку: надувні круги, матраци, м’ячі для пляжу, водяні пістолети, набори для піску, пляжні намети, парасольки від сонця, окуляри для плавання, пляжні рушники, крокси або зручні сандалі, біноклі, повітряні змії.
- Спортивні товари: самокати, велосипеди, ролики, скейти, м’ячі для футболу/баскетболу, бадмінтон, скакалки, обручі, набори для активних ігор на вулиці, дитячі ворота або баскетбольне кільце.
- Конструктори: Bunchems, LEGO (Duplo, Creator, Friends, Ninjago, Star Wars), металеві, дерев’яні, магнітні, електронні, будівельні набори, трансформери, тематичні набори, лабіринти, 3D-конструктори, моделі для збірки, динамічні конструктори, конструктори з присосок.
- Цікаві подарунки: небесні ліхтарики, 3D-нічники, будильники-іграшки, картонні будиночки-розмальовки, дитячі намети й тунелі, наліпки на стіни, кепки або панами, гігантські розмальовки.
Що подарувати дитині на випуск з садочку, щоб створити свято, яке запам’ятається
Подарунок на випускний — інколи це не про річ, а про момент. Те, що змушує дітей сміятися разом, бігати, вигадувати і відчувати: це наше свято. Бо найкраще запам’ятовується емоція.
- день у парку атракціонів із гірками та каруселями, свято з аніматорами, відвідування зоопарку;
- спільний похід на дитячий квест, похід у кіно або цирк;
- організація спортивного свята з естафетами та іграми;
- святковий солодкий стіл, пікнік на природі з друзями, яскраве шоу мильних бульбашок.
Що подарувати на випускний в садочку хлопчику і дівчинці
- Подарунки для хлопчиків: машинки, футбольні м’ячі, боксерські груші, конструктори, роботи, солдатики, іграшки на радіокеруванні, збірні моделі машин, кораблів і літаків, біноклі та підзорні труби, рації, фрісбі, аерофутбол, світлодіодні ліхтарики, рогатки, водяні пістолети, автомобільні треки, дитячі набори інструментів, дартс, набори для бадмінтону, повітряні змії.
- Подарунки для дівчаток: ляльки, манекени для зачісок, набори для створення прикрас, сумки-рюкзаки з паєтками, дитяча біжутерія, будиночки для ляльок, скарбнички для прикрас, набори дитячої косметики, бомбочки для ванни, іграшковий посуд, меблі для лялькових будиночків, обідки й шпильки, набори аквагриму, резинки для плетіння, гімнастичні обручі.
