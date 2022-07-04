Рідному захиснику від нічних кошмарів: що подарувати братові на день народження

А пам’ятаєш, як ми не поділили той подарунок під ялинку? А той випадок, як влітку одяглися в зимовий одяг, бо так цікавіше? Той день, як сильно забилась і ти побіг за чимось смачненьким, щоб заспокоїлась, напевно згадаєш.

Точно найменший перелік спогадів, які подарував мені особисто брат. Проте кожна людина, яка має брата, знає — у його день народження хочеться пригадати лише найкраще та вибрати для нього найцікавіший дарунок.

Тим більше у час, коли найрідніший у світі захисник від усіх кривдників і нічних кошмарів боронить нашу незалежність.

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Вікна вже встигли пригадати улюблені моменти, пов’язані з братом, та зробили власну підбірку подарунків, які можна подарувати твоєму рідненькому.

Набір для бороди й вусів

Чимало чоловіків уже досить давно ввели в моду бороду та вуса. Буремні ж часи теж не додають бажання прокидатися щодня та йти голитись. Особливо коли сидиш в окопі, а ворог наступає.

Проте своєму захиснику можна приготувати подарунок, який йому зараз чи пізніше точно стане у пригоді. Не свари його за бороду чи вуса, ліпше подаруй набір для їх догляду, і буде брат не лише красунчиком-бороданем, але й доглянутим хлопчиною.

Парфумерія

Якщо вже вдалося помітити, які парфуми полюбляє твій брат, то можна придбати йому саме такі. Тоді у нього буде чудовий стратегічний запас.

Однак, якщо він ними поки не користується, то саме час спробувати вибрати гарний аромат.

Іграшка-антистрес

Маленькі приємності ще нікому не завадили. Особливо у наш час, коли після перегляду новин пульс летить вгору, а рівень стресу здіймається до неба.

Тому гарним рішенням стане іграшка-антистрес. Різновидів є безліч, але можна вибрати кілька маленьких, щоб у будь-яку мить зняти напругу та трохи розслабитись.

Тваринка

Комусь здається війна не надто вдалою нагодою, щоб завести тваринку, але насправді це ідеально. Чимало тваринок залишились без господарів, а більшість людей катастрофічно потребують відчути добро та любов. А цих емоцій в улюбленців чимало.

Тому можна згадати, що вам забороняли батьки в дитинстві й про кого ви разом мріяли, коли були ще малечею. Котики? Песики? А може, черепашки? Будь-хто, якщо це допоможе хоча б трошки зрадіти.

Путівка на відпочинок

Так, чоловікам зараз за кордон на відпочинок зась. Та й чимало з них зараз боронять нашу країну і мають більші турботи. Проте можна подумати на майбутнє й організувати поїздку без чітких дат.

Потрібно лише скласти план, який можна здійснити у будь-яку пору року. Або ж організувати відпочинок у безпечних межах України. Як мінімум, українські Карпати завжди раді вітати гостей.

Келихи для пива чи віскі

Якщо твій брат — уже досить поважний джентельмен або ж просто полюбляє ввечері у п’ятницю розслабитися з келихом пива чи віскі, але не має гарного посуду, внеси трохи естетики у його традицію.

Камені для алкоголю

Якщо твій брат ще той естет і вже давно має гарні келихи, то його можна здивувати, подарувавши камені для алкоголю. Що це? Це спеціальні камінці, які зберігають у морозильнику, а потім, коли потрібно, додають у напій, який не хочеться розбавляти льодом.

Гаманець чи годинник із гравіюванням

Звичний, але досить функціональний варіант подарунка для брата. Неважливо, яка у нього професія, оскільки якісний гаманець чи годинник з гравіюванням завжди нагадуватимуть йому про твою турботу.

Ремінь чи шарф

Звичні аксесуари, які дуже полегшують життя. Варто лише виділити трохи часу та вибрати дійсно той ремінь чи шарф, які сподобаються твоєму брату.

Іменний чохол для ноутбука

Твій брат настільки молодий, що не лише знає слово коворкінг, але й працює в ньому? Тоді подаруй йому чохол для ноутбука, щоб він не загубив серед безлічі схожих комп’ютерів свій.

Сертифікат на емоції

Екстремальне водіння, плавання на яхті чи водному скутері — будь-яке заняття, що подарує незвичні емоції. Ти точно зможеш пригадати, що твій брат давно хотів зробити, але не наважувався чи просто бракувало часу. Тепер він не відвертиться і нарешті здійснить свою мрію.

Спортивні аксесуари

Підтягнутий спортсмен, втомлений працівник офісу чи два варіанти в одному — ким би не був твій брат, спорт допоможе йому трохи розвантажити думки.

А для цього йому знадобляться спортивні аксесуари. Можна навіть подарувати спеціальний годинник для спорту.

Пляшка для води з фільтром

Попити водички — найкраща ідея у світі. Хай як звучить жартівливо, але така проста регулярна дія може значно покращити фізичний стан людини. А щоб не забувати попити води, потрібно її завжди мати з собою. З цим допоможе пляшка для води з фільтром.

Гральна консоль чи ігри до неї

Якщо на відпочинок чи зайняття спортом брата ніяк не вдається витягнути, то, найімовірніше, він хоче просто посидіти та пограти в комп’ютерні ігри. Щоб не нудитись та не спостерігати за цим дійством зі сторони, можна подарувати йому гральну консоль.

Емоційний лист

Якщо у тебе немає змоги бути поряд із братом, передати йому подарунок чи навіть сказати кілька слів, напиши йому листа. Навіть якщо він не зможе прочитати одразу.

Напиши про всі пам’ятні моменти, про те, як любиш його і цінуєш. Не вмієш? Це не настільки важливо, як твої емоції. Просто вислови усе, що в тебе на душі, на папері чи у віртуалі та відправ або залиш при собі аж до зустрічі. Колись за цей лист ти будеш собі дякувати.

Такий подарунок насправді дуже універсальний і може підійти й для мами. Однак якщо ти шукаєш щось особливе ще й для неї, то читай наші ідеї подарунків для мами на день народження.

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