Відпочивати під час війни важливо! Як змінився туризм в Україні та куди їздять українці цього літа

Відпочинок дає нам енергію продовжувати боронити свою країну. Крім того, подорожувати Україною ще й вигідно для наповнення держбюджету.

Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів розповіла в ефірі телемарафону про розвиток туризму під час війни.

Туристична галузь під час війни

Туристична галузь не припиняла свою роботу. Єдине, дещо змінився формат. На початку війни це було питання тимчасового прихистку для багатьох українців.

Завдяки цьому в Україні зріс туристичний збір за перші чотири місяці війни, — пояснює Олеськів.

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Загалом в Україні за час війни туристичний збір зріс на 65%. Його платять люди, які користуються послугами з тимчасового проживання. Тобто він включений у ціну готельних номерів.

Куди їздять українці

Перші два місяці війни поїздки Україною були переважно з метою евакуації. Селились у готелях та хостелах також міжнародні та українські журналісти.

Але зараз, за словами Олеськів, повільно відбувається ріст саме туристичних подорожей. Тенденція до покращення спостерігається у Західній та Центральній Україні.

Відпочинок в Україні важливий з економічної точки зору. Якщо є можливість перепочити й залишити кошти в Україні, то це дуже добре. Це сприяє зайнятості цілому ланцюжку суміжних професій, — ділиться Олеськів.

Туроператори працюють разом із органами місцевої влади для того, щоб організувати безпечний відпочинок туристам.

Повне інтерв’ю Мар’яни Олеськів дивись у відео.

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