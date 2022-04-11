Як правильно та компактно скласти речі у валізу — поради не тільки на час війни

Багато українців вимушено покидають рідні домівки, стають або внутрішніми переселенцями, або й узагалі виїжджають до інших країн. За умов планування такого від’їзду кожен стикається з проблемою: як спакувати купу речей в одну валізу?
Є декілька простих правил, як правильно та компактно складати речі, щоб узяти їх якомога більше.
Головне: брати речі, які точно знадобляться на новому місці проживання.
За допомогою списку ти точно не забудеш нічого важливого, а сам процес зборів буде спокійнішим і налагодженим.
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Якщо правильно скласти одяг та взуття, використовуючи кожну вільну щілину, можна якісно заощадити місце у валізі.
Одяг варто скласти навпіл, а потім скрутити у валики, поміщаючи у валізу горизонтально. Для додаткової фіксації валики можна закріпити канцелярськими гумками.
До речі, у взуття теж можна покласти якісь речі: місткості з косметичними засобами або ж інші маленькі предмети.
Зазвичай у валізу все одно щось не поміститься. Скористайся вакуумними пакетами або звичайними поліетиленовими.
Маленькі паски сховайте у взутті, великі огорніть навколо “валика” з джинсів чи інших штанів.
Прикраси складіть у невеличкі коробки. Для цього можна використати навіть чохол від окулярів чи порожню мильницю.
А дроти й кабелі для зарядки зручно розмістити в одному органайзері (його можна зробити навіть самотужки) і так само скрутити в трубочку, щоб вони не губилися і не псувалися у валізі.
Що робити, якщо ти в облозі та які речі треба мати в умовах виживання — читай у матеріалі.