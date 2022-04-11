Як правильно та компактно скласти речі у валізу — поради не тільки на час війни

Багато українців вимушено покидають рідні домівки, стають або внутрішніми переселенцями, або й узагалі виїжджають до інших країн. За умов планування такого від’їзду кожен стикається з проблемою: як спакувати купу речей в одну валізу?

Є декілька простих правил, як правильно та компактно складати речі, щоб узяти їх якомога більше.

Головне: брати речі, які точно знадобляться на новому місці проживання.

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Як упаковувати речі у валізу правильно та компактно?

Список

Справді, якщо рішення про твій переїзд сплановане хоча б за добу, а не імпульсивно ухвалене за секунди — склади список речей, без яких тобі буде незручно. До речі, раніше ми уже розповідали, що брати з собою під час евакуації, а що — ні.

За допомогою списку ти точно не забудеш нічого важливого, а сам процес зборів буде спокійнішим і налагодженим.

Як правильно складати речі у валізу

Якщо правильно скласти одяг та взуття, використовуючи кожну вільну щілину, можна якісно заощадити місце у валізі.

Найкращим методом складання речей є скручування їх у трубочку. Так ти заповниш кожну щілину у валізі, до того ж речі не зімнуться.

Одяг варто скласти навпіл, а потім скрутити у валики, поміщаючи у валізу горизонтально. Для додаткової фіксації валики можна закріпити канцелярськими гумками.

Згадуємо тетрис

Важкі та об’ємні речі краще класти на дно валізи. Щілини можна заповнити валиками малого одягу: футболки, білизна. Одяг укладати відповідно до простору: згадуй гру в тетрис.

До речі, у взуття теж можна покласти якісь речі: місткості з косметичними засобами або ж інші маленькі предмети.

Вакуумні пакети

Зазвичай у валізу все одно щось не поміститься. Скористайся вакуумними пакетами або звичайними поліетиленовими.

У них можна покласти одяг і за допомогою порохотяга викачати повітря, тим самим зробивши пакунок більш компактним.

Уникай великих пакувань

Якщо твої косметичні засоби мають великі місткості, краще перелити їх у менші та додатково спакувати у вакуумні пакети, щоб уникнути протікання засобу.

До речі, в косметичних магазинах продаються спеціальні набори місткостей для подорожей, в які ти зможеш перелити шампунь, гель для душу чи захопити з собою трохи крему для обличчя на перший час.

Як спакувати всілякий дріб’язок

Маленькі паски сховайте у взутті, великі огорніть навколо “валика” з джинсів чи інших штанів.

Прикраси складіть у невеличкі коробки. Для цього можна використати навіть чохол від окулярів чи порожню мильницю.

А дроти й кабелі для зарядки зручно розмістити в одному органайзері (його можна зробити навіть самотужки) і так само скрутити в трубочку, щоб вони не губилися і не псувалися у валізі.

Що робити, якщо ти в облозі та які речі треба мати в умовах виживання — читай у матеріалі.