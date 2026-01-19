Green Card 2027: чи можна подати заявку цього року

Лотерея Diversity Visa (DV-2027), відома як програма грін-карт, надає шанс тисячам людей з країн з низьким рівнем імміграції до США отримати постійне проживання.

Читай у матеріалі, коли можна подати заявку на реєстрації в цій лотереї та правила подачі заявки.

Green Card 2027: що відомо про дати подачі заявок

У грудні 2025 року стало відомо, що адміністрація США призупинила програму лотереї грін-карт. Як зазначила міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем у своєму дописі в соцмережі X, за вказівкою Дональда Трампа відомство попросило Службу громадянства та імміграції призупинити лотерею.

Усе через стрілянину в університеті Брауна. Підозрюваний у справі потрапив до США у 2017 році саме завдяки програмі Green Card.

За вказівкою президента Трампа я негайно наказую Службі громадянства та імміграції США призупинити програму DV1, щоб гарантувати, що більше жоден американець не постраждає від цієї катастрофічної програми.

Тож станом на зараз програма Green Card 2027 призупинена. Коли відновлять лотерею наразі невідомо.

Правила участі та вимоги до учасників Green Card

Програма DV передбачає видачу до 55 000 віз щороку. Учасники повинні бути громадянами країн, з яких імміграція до США становить менше 50 000 осіб за останні п’ять років. Україна входить до списку таких країн, тож українці можуть брати участь у цій лотереї. Основні вимоги:

Вік: від 18 років (або молодше, якщо подають батьки).

Освіта: середня освіта або еквівалент (12 років навчання) чи щонайменше два роки досвіду роботи за останні п’ять років у професії, що вимагає щонайменше двох років навчання.

Здоров’я та відсутність кримінального минулого: переможці проходитимуть медичний огляд та перевірку.

Зауважимо, що подача більше однієї заявки на особу призведе до дискваліфікації всіх заявок.

Як подати заявку на участь у Green Card: крок за кроком

Реєстрація відбувається виключно онлайн на офіційному сайті dvprogram.state.gov під час періоду подачі. Процес простий і безкоштовний:

Зайди на сайт і заповни електронну форму (E-DV).

Вкажи особисті дані: ПІБ, дату народження, країну народження, сімейний стан.

Додай своє фото.

Якщо є сім’я, додай дані про дружину/чоловіка та дітей, віком до 21 року — вони можуть отримати візи разом з переможцем.

Отримай підтверджувальний номер (confirmation number).

Заявка заповнюється англійською, однак на сайті є інструкції українською мовою. Після подачі заявки на участь у лотереї зміни неможливі, тож перевіряй дані ретельно і повільно.

Раніше ми розповідали про новий збір, який США ввели проти українських біженців — читай у матеріалі деталі цього збору.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!