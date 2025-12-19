США тимчасово призупинили розіграш грін-карт — у чому причина

США призупиняють видання грін-карт після того, як в одному з університетів сталася стрілянина — стрільцем виявився 48-річний мігрант, що потрапив до Америки саме через цю програму.

Видання грін-карт призупинено: у чому причина

Як повідомляє міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, стрілець — громадянин Португалії, що в’їхав до Штатів за програмою імміграційної візи у 2017 році та отримав грін-карту.

У 2017 році президент Трамп боровся за припинення цієї програми після того, як терорист ІДІЛ, що прибув за програмою DV1, наїхав вантажівкою на людей у Нью-Йорку та вбив вісьмох осіб, — загадала Ноем.

Вона додала, що за вказівкою Трампа вона негайно передає Службі громадянства та імміграції США наказ про призупинення програми DV1, щоб гарантувати безпеку кожному американцю.

Ця програма була започаткована ще в 90-х роках та пропонує до 50 тисяч віз громадянам країн з низьким рівнем імміграції до США. Отримувачі грін-карт обираються випадковим чином — лотереєю, тому передбачити свою перемогу неможливо.

Заявники повинні мати середню освіту або два роки досвіду у галузі, в якій вони хотіли б працювати в Штатах. Також на переможців чекатиме співбесіда, і лише тоді їм видається грін-карта.

