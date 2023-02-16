Як отримати візу в США на десять років і що для цього потрібно

Після початку повномасштабної війни американське посольство в Україні не працює з видачею віз у США для громадян України.

Наразі отримати візу США можна за кордоном. Обробкою віз займається посольство США у Франкфурті. Як отримати візу в США і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Як отримати візу в США і що потрібно знати насамперед

Для отримання візи ти маєш знати, який тип візи тобі потрібен та в якому посольстві проходитиме співбесіда. Наприклад, українці часто подають документи на візу до Польщі, Німеччини, Чехії тощо.

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Сплатити консульський збір можна буде за допомогою картки в особистому кабінеті. Тип візи потрібно вибирати залежно від того мети візиту.

Які бувають типи віз

Найпопулярніші візи в США:

B-1. З таким документом люди приїжджають до країни по роботі, відвідують конференції та виставки. B-2. З нею мандрують, відвідують родичів, їздять на короткострокове лікування чи навчання (курси, наприклад). F-1. Її видають студентам, які навчатимуться в акредитованому навчальному закладі США. Це стосується університетів, коледжів або вивчення англійської мови у приватних школах.

Також посольство США часто видає комбіновані візи B-1/B-2. Українцям останнім часом видають їх щонайбільше на десять років.

Як отримати візу до США та як її оформлюють

спершу вибери тип візи, який тобі підходить;

обери країну, в якій є посольство США, куди подаватимеш документи;

заповни візову анкету DS-160 на сайті;

зареєструйся в особистому кабінеті та оплати консульський збір;

обери час для співбесіди у посольстві;

підготуй пакет документів;

у призначений день та час з’явися до посольства для оформлення візи до США.

Які документи потрібні для візи в США 2023

Для оформлення візи збери такі документи:

закордонний паспорт;

свіже фото, розмір — 5 x 5 см на білому тлі;

підтвердження сплати мита за візу в США;

підтвердження заповненої анкети DS-160;

документи, що підтверджують тип візи в США;

фінансові папери (витяги з банків, документи, що показують, скільки ти офіційно заробляєш).

Список документів може скорочуватися або збільшуватись. Це залежить від типу візи та індивідуальних особливостей людини. Якщо ти робиш бізнес-візу, то потрібно обов’язково мати запрошення від партнерів. Наприклад, на конференцію.

Скільки коштує зробити візу в США

Українці платять за візу в США консульський збір $160. Це ціна за збір під такі візи: B1/B2, F1, C1/D, I, J. Але крім того потрібно розрахувати гроші на дорогу до посольства та інші витрати.

Як проходити співбесіду в посольстві США 2023

Співбесіду часто проводять англійською мовою. Але в деяких країнах вона може відбуватися українською чи російською мовами. Наприклад, у Польщі.

На співбесіду слід приходити заздалегідь (за 20 хв). При цьому не можна приносити з собою громіздкі сумки, заборонені предмети, запальнички, електронні аксесуари, їжу та воду.

У кожній країні — свої правила. Іноді дозволяється брати з собою телефон та маленькі сумочки і залишати їх у спеціальних осередках.

Під час спілкування з візовим офіцером є 5–10 хвилин для того, щоб підтвердити мету візиту і те, що не збираєшся залишатися в країні нелегально.

Також тобі можуть відмовити у візі, якщо ти маєш родичів, які живуть в Америці нелегально, якщо ти неправильно заповнив(-ла) документи, дивно поводився(-лася) на співбесіді, приховав(-ла) важливу інформацію тощо.

Важливо, що після відмови у візі на неї можна подаватися ще, але після першої отримати візу буде складно. А після другої та третьої відмови — дуже важко.

Раніше ми розповідали про те, куди ти можеш поїхати без візи.

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