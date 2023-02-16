Як отримати візу в США на десять років і що для цього потрібно

Після початку повномасштабної війни американське посольство в Україні не працює з видачею віз у США для громадян України.
Наразі отримати візу США можна за кордоном. Обробкою віз займається посольство США у Франкфурті. Як отримати візу в США і що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Для отримання візи ти маєш знати, який тип візи тобі потрібен та в якому посольстві проходитиме співбесіда. Наприклад, українці часто подають документи на візу до Польщі, Німеччини, Чехії тощо.
Сплатити консульський збір можна буде за допомогою картки в особистому кабінеті. Тип візи потрібно вибирати залежно від того мети візиту.
Найпопулярніші візи в США:
Також посольство США часто видає комбіновані візи B-1/B-2. Українцям останнім часом видають їх щонайбільше на десять років.
Для оформлення візи збери такі документи:
Список документів може скорочуватися або збільшуватись. Це залежить від типу візи та індивідуальних особливостей людини. Якщо ти робиш бізнес-візу, то потрібно обов’язково мати запрошення від партнерів. Наприклад, на конференцію.
Українці платять за візу в США консульський збір $160. Це ціна за збір під такі візи: B1/B2, F1, C1/D, I, J. Але крім того потрібно розрахувати гроші на дорогу до посольства та інші витрати.
Співбесіду часто проводять англійською мовою. Але в деяких країнах вона може відбуватися українською чи російською мовами. Наприклад, у Польщі.
На співбесіду слід приходити заздалегідь (за 20 хв). При цьому не можна приносити з собою громіздкі сумки, заборонені предмети, запальнички, електронні аксесуари, їжу та воду.
У кожній країні — свої правила. Іноді дозволяється брати з собою телефон та маленькі сумочки і залишати їх у спеціальних осередках.
У кожній країні — свої правила. Іноді дозволяється брати з собою телефон та маленькі сумочки і залишати їх у спеціальних осередках.
Під час спілкування з візовим офіцером є 5–10 хвилин для того, щоб підтвердити мету візиту і те, що не збираєшся залишатися в країні нелегально.
Також тобі можуть відмовити у візі, якщо ти маєш родичів, які живуть в Америці нелегально, якщо ти неправильно заповнив(-ла) документи, дивно поводився(-лася) на співбесіді, приховав(-ла) важливу інформацію тощо.
Важливо, що після відмови у візі на неї можна подаватися ще, але після першої отримати візу буде складно. А після другої та третьої відмови — дуже важко.
Раніше ми розповідали про те, куди ти можеш поїхати без візи.
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