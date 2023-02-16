Как получить визу в США на десять лет и что для этого нужно

После начала полномасштабной войны американское посольство в Украине не работает с выдачей виз в США для граждан Украины.
Сейчас получить визу США можно за границей. Обработкой виз занимается посольство США во Франкфурте. Как получить визу в США и что для этого нужно — читай в материале.
Для получения визы ты должен(-на) знать, какой тип визы тебе нужен и в каком посольстве будет проходить собеседование. Например, украинцы часто подают документы на визу в Польше, Германии, Чехии и т.д.
Оплатить консульский сбор можно будет с помощью карты в личном кабинете. Тип визы нужно выбирать, отталкиваясь от цели визита.
Самые популярные визы в США это:
Также посольство США часто выдает комбинированные визы B-1/B-2. Украинцам в последнее время выдают их максимум на десять лет.
Для оформления визы собери следующие документы:
Список документов может сокращаться или увеличиваться. Это зависит от типа визы и индивидуальных особенностей человека. Если ты делаешь бизнес-визу, то нужно обязательно иметь приглашение от партнеров. Например, на конференцию.
Украинцы платят за визу в США консульский сбор $160. Это — цена за сбор под такие типы виз: B1/B2, F1, C1/D, I, J. Но кроме того нужно рассчитать деньги на дорогу к посольству и другие расходы.
Собеседование часто проводится на английском языке. Но в некоторых странах оно может проходить на украинском или русском. Например, в Польше.
На собеседование нужно приходить заранее (за 20 мин). При этом нельзя приносить с собой громоздкие сумки, запрещенные предметы, зажигалки, электронные девайсы, еду и воду.
В каждой стране — свои правила. Иногда позволено брать с собой телефон и маленькие сумочки и оставлять их в специальных ячейках.
В каждой стране — свои правила. Иногда позволено брать с собой телефон и маленькие сумочки и оставлять их в специальных ячейках.
Во время общения с визовым офицером есть 5–10 минут для того, чтобы подтвердить цель визита и то, что ты не собираешься оставаться в стране нелегально.
Также тебе могут отказать в визе, если у тебя есть родственники, которые живут в Америке нелегально, если ты неправильно заполнил(-а) документы, странно вел(-а) себя на собеседовании, скрыл(-а) важную информацию и т.д.
Важно, что после отказа в визе на нее можно подаваться еще, но после первого получить визу будет сложно. А после второго и третьего отказа — очень тяжело.
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