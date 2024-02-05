Как получить гражданство США 2024 украинцам: все возможные методы получения

Гражданство США дает возможность не только жить, работать и учиться, но и получать медицинскую, юридическую помощь в Америке и голосовать.
Кроме того, существуют и минусы жизни в США — дорогостоящая стоимость получения гражданства, сложное его получение и высокие налоги на прибыль.
Но если ты решился(-лась) переезжать в Америку, то нужно знать, как получить гражданство США в 2024 году.
Гражданство Америки можно получить несколькими путями. Например:
Для того чтобы податься на американский паспорт, нужно достичь совершеннолетия, знать конституцию США, язык и не иметь судимостей.
Чтобы получить его, нужно предоставить веские доказательства наличия оснований для получения статуса, пройти языковой тест (Civic test), а также сдать экзамен по истории и политическому устройству американского государства.
Если ты не живешь в США много лет, не выиграл(-а) грин-карту и не имеешь супруга(-у) с американским гражданством, можно поехать и пожить в Америке благодаря специальной программе.
В этом году Америка разрешила въезд в США украинцам по упрощенной форме.
В этом году Америка разрешила въезд в США украинцам по упрощенной форме.
Она называется Uniting for Ukraine. Но это — не получение гражданства, а только путь к нему. Программа дает возможность два года жить в США.
Ранее мы писали о том, куда ты можешь поехать без визы.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.