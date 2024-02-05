Як отримати громадянство США 2024 українцям: усі можливі методи отримання

Громадянство США дає можливість не лише жити, працювати та навчатися, а й отримувати медичну, юридичну допомогу в Америці та голосувати.

Крім того, існують і мінуси життя в США — дорога вартість набуття громадянства, складне його отримання та високі податки на прибуток.

Але якщо ти наважився(-лась) переїжджати до Америки, то треба знати, як отримати громадянство США у 2024 році.

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Як отримати громадянство США

Громадянство Америки можна здобути кількома шляхами. Наприклад:

натуралізація (якщо довго проживаєш з офіційним статусом ПМП);

якщо пройдеш службу в армії США (тільки після того, як отримаєш грін-карту);

якщо виграєш грін-карту (через п’ять років після отримання Green Card);

є чоловік, дружина чи дитина американського громадянина;

якщо попросиш притулок.

Як отримати громадянство США 2024 року: умови

якщо хоча б один із батьків є громадянином США;

якщо проживаєш там на законних підставах (статус LPR) від трьох до семи років у разі шлюбу з американцем;

документ, що підтверджує факт проходження військової служби в американській армії (один рік);

якщо народився(-лася) у Штатах від батьків-іноземців.

Для того щоб податись на американський паспорт, треба досягти повноліття, знати конституцію США, мову і не мати судимостей.

Як отримати громадянство США



За народженням . Діти американців, незалежно від того, в якій країні народилися, можуть отримати громадянство. Для цього потрібні лише паспорти батьків. Якщо, наприклад, українка народила малюка в Америці, то він може отримати громадянство.

. Діти американців, незалежно від того, в якій країні народилися, можуть отримати громадянство. Для цього потрібні лише паспорти батьків. Якщо, наприклад, українка народила малюка в Америці, то він може отримати громадянство. Натуралізація . Якщо ти багато років живеш у США, можна подати заявку до Служби громадянства та імміграції, яка уповноважена у розгляді кандидатур та наданні громадянського статусу.

. Якщо ти багато років живеш у США, можна подати заявку до Служби громадянства та імміграції, яка уповноважена у розгляді кандидатур та наданні громадянського статусу. Green Card. Вона дає можливість життя та працевлаштування в Америці.

Щоб отримати його, потрібно також надати вагомі докази наявності підстав для набуття статусу, пройти мовний тест (Civic test), а також скласти іспит з історії та політичного устрою американської держави.

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Як отримати громадянство США українцям

Якщо ти не живеш у США багато років, не виграв(-ла) грін-карту і не маєш чоловіка/дружину з американським громадянством, можна поїхати й пожити в Америці завдяки спеціальній програмі.

Цього року Америка дозволила в’їзд до США українцям у спрощеній формі.

Вона називається Uniting for Ukraine. Але це не отримання громадянства, а лише шлях до нього. Програма дає можливість два роки жити у США.

У конкурсі можуть брати участь українці та їхні партнери навіть без українського громадянства.

Головна умова — ти маєш проживати в Україні до російського вторгнення (переїжджаєш у результаті війни).

У тебе має бути спонсор у США, який покриє фінансові питання та заповнить спеціальну форму I-134. Її перевіряє Служба громадянства та імміграції США.

Спонсором може бути громадянин США, який забезпечує та має високий дохід в Америці.

Заповнити заявку можна тут.

Раніше ми розповідали про те, куди ти можеш поїхати без візи.

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