Для тебя Война в Украине

Зеленский встретился с Уиткоффом и Кушнером в Киеве: о чем говорили

Юлия Хоменко, редактор сайта 07 сентября 2026, 10:13 4 мин.
Переговоры Зеленского с Виткоффом и Кушнером
Фото Сайт президента Украины

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