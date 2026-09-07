Зеленский встретился с Уиткоффом и Кушнером в Киеве: о чем говорили

6 сентября в Киев прибыли спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Накануне американские представители провели переговоры в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным, после чего отправились в украинскую столицу.

В Киеве состоялась встреча делегации США с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны провели три раунда переговоров, к последнему из которых присоединились советники по вопросам национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Переговоры в Киеве: Зеленский рассказал о трех раундах встреч

По словам президента, все три раунда переговоров были предметными. Отдельное внимание во время встреч уделили подготовке Украины к зимнему периоду и возможным вызовам, которые могут возникнуть на фоне войны.

Владимир Зеленский поблагодарил американских представителей за визит в Киев и отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку США и европейских партнеров.

— У нас сегодня было три раунда переговоров. Все очень предметные. Хочу поблагодарить Стива, Джареда за приезд. И мы благодарны президенту США, — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинская сторона ожидает поддержки в вопросах противовоздушной обороны и энергетики. Также Киев рассчитывает на возможности использования американского сжиженного природного газа.

— Если война будет продолжаться зимой, мы очень рассчитываем на зимний пакет, — сказал глава государства.

По словам Зеленского, речь идет, в частности, об усилении ПВО, поддержке энергетической системы и обеспечении необходимых ресурсов накануне отопительного сезона.

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Зеленский – Уиткофф: о чем говорил спецпредставитель Трампа

После встреч Стив Уиткофф положительно оценил переговоры в Киеве. Он отметил, что главной задачей американской стороны остается поиск дипломатического пути для завершения войны.

По словам Уиткоффа, США стремятся сблизить позиции Киева и Москвы, сократить количество разногласий между сторонами и обеспечить дальнейшую коммуникацию.

— Мы ищем дипломатическое решение конфликта. Мы сделали определенный прогресс в Москве. Надеюсь, вскоре мы сможем объявить о трехстороннем формате, — заявил спецпредставитель президента США.

Уиткофф также рассказал о своих контактах с Владимиром Путиным. Он отметил, что его задачей было лучше понять позицию российской стороны и определить, в каких вопросах возможно сближение позиций.

Джаред Кушнер рассказал о встрече с Путиным

В свою очередь Джаред Кушнер заявил, что Дональд Трамп стремится не просто к прекращению боевых действий, а к созданию условий для длительного мира.

— Президент Трамп передает свое уважение. Он очень внимательно следит за ситуацией и усердно работает над тем, чтобы найти выход из этой войны, — сказал Кушнер.

Он также рассказал о встрече с Путиным, которая состоялась накануне в Москве. По словам Кушнера, во время разговора стороны обсуждали возможные составляющие будущего мирного соглашения и то, что могут получить Украина, Россия и международное сообщество.

Кушнер также выразил поддержку идее возвращения к трехстороннему формату переговоров с участием Украины, США и России.

Что дальше после встречи Зеленского с представителями США

По итогам переговоров Владимир Зеленский сообщил о договоренности провести в ближайшее время совместную встречу Украины, США и европейских государств.

К следующему раунду консультаций планируют привлечь представителей Великобритании, Франции и Германии.

Президент Украины также подчеркнул, что территориальный вопрос остается одним из ключевых в переговорах. В то же время, по его словам, такие сложные вопросы должны решаться на уровне лидеров государств.

Украинская сторона продолжает подчеркивать необходимость достижения мира, который будет не только прекращением боевых действий, но и надежной и долгосрочной гарантией безопасности для Украины.

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