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Высокий уровень сахара может помогать раку маскироваться: открытие ученых

Юлия Хоменко, редактор сайта 06 сентября 2026, 12:00 2 мин.
Почему раку легче прятаться при высоком сахаре в крови: объяснение ученых
Фото Pexels

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