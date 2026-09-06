Высокий уровень сахара может помогать раку маскироваться: открытие ученых

Ученые выяснили, что сахар для рака — это не только топливо для роста, но и материал для создания биологической брони. Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, объясняет, почему пациентам с диабетом и метаболическими нарушениями сложнее бороться с онкологией.

Сахарный щит, который не пробить

Рак — хитрый враг, но главное его оружие — это способность становиться незаметным для наших клеток-убийц (Т-лимфоцитов). Исследователи обнаружили, что при высоком уровне глюкозы опухолевые клетки начинают активно строить вокруг себя гликокаликс — сверхплотно упакованный слой из углеводов.

Эту оболочку можно сравнить с густым лесом или скользким панцирем. Когда иммунная клетка пытается подобраться к опухоли, чтобы распознать ее и уничтожить, она просто скользит по поверхности или не может пробиться сквозь этот сахарный барьер.

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Механизм защиты опухолей: как глюкоза помогает раку маскироваться

Во время экспериментов команда под руководством доктора Кевина Тарпа воссоздала сложные условия человеческого организма в лаборатории. Они заметили: чем больше глюкозы вокруг, тем толще становится защитный слой раковой клетки.

Ключевым игроком в этом процессе оказался белок HSF1 (фактор теплового шока). Ранее было известно, что он помогает клеткам выживать во время стресса или перегрева. Однако теперь выяснилось, что в условиях избытка сахара HSF1 переключает метаболизм опухоли так, чтобы она максимально быстро наращивала свой углеводный щит.

Это открытие дает ответы на несколько критических вопросов:

Гипергликемия (повышенный сахар) при диабете 2 типа фактически создает идеальные условия для того, чтобы рак стал невидимым;

Если ученым удастся заблокировать белок HSF1 или найти способ растворить гликокаликс, иммунотерапия станет в разы эффективнее.

Препараты, которые подавляют HSF1, могут стать ключом к тому, чтобы иммунная система снова начала видеть врага и эффективно его атаковать, особенно в случаях метастазов.

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