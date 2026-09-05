МастерШеф. Профессионалы 5: как прошел 3 выпуск и кто первым покинул проект

В субботу, 5 сентября, на телеканале СТБ вышел третий выпуск МастерШеф. Профессионалы 5. 20 участников, которые прошли отборочные испытания, соревновались на первом выездном конкурсе и приняли участие в первой битве черных.

Читай, как прошел 3 выпуск МастерШеф. Профессионалы 5 и кто первым покинул проект, в материале.

Как прошел 3 выпуск МастерШеф. Профессионалы 5

Новая неделя МастерШеф. Профессионалы началась для поваров с выездного конкурса под открытым небом в центре Киева. Они впервые работали в командах и учились выстраивать стратегию своих блюд и их продаж.

Повара получили в свое распоряжение настоящую дровяную печь и аргентинский гриль, чтобы продемонстрировать все свое мастерство киевлянам и гостям столицы.

Победителями выездного конкурса стала команда, которая заработала больше всего денег. Кроме соревнования, участники кулинарного телешоу также выполнили важную социальную миссию. Заработанные от продажи блюд средства направят на продуктовые наборы для пожилых жителей Херсонской области.

Как прошел 3 выпуск МастерШеф. Профессионалы 5 / 2 Фотографии

Далее поваров ожидал кулинарный манифест, поскольку каждый из них должен был приготовить индивидуальное блюдо, которое презентует как самого кулинара, так и его философию как профессионала своего дела.

На завершение участников МастерШеф еще ожидала первая битва черных, в которой соревновались повара с худшими результатами в предыдущих конкурсах. По условиям решающего испытания им пришлось работать с выбранным продуктом в различных агрегатных состояниях: твердом, жидком и газифицированном.

Кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 3 выпуске

Первым покинул проект МастерШеф. Профессионалы 5 23-летний су-шеф Вадим Радишевский.

МастерШеф. Профессионалы 5 выходит в эфире телеканала СТБ по субботам, в 19:00.

Ранее мы сообщали, кто из поваров-профессионалов прошел отбор и попал на телепроект МастерШеф. Профессионалы 5, премьера которого состоялась 22 августа.

Фото: СТБ

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