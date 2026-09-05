Как без стресу повернутися до роботи після відпустки: поради

После летнего отдыха возвращение к работе для многих становится отдельным испытанием. Снова нужно привыкать к ранним подъемам, дедлайнам, рабочим письмам и постоянным делам. А в сентябре к этому добавляются более короткий световой день, начало учебного года и общая усталость.

В условиях войны адаптация может даваться еще сложнее. Воздушные тревоги, напряженный информационный фон и нехватка полноценного отдыха забирают много сил. Поэтому после отпуска не обязательно сразу требовать от себя максимальной продуктивности. Есть несколько способов сделать возвращение к привычному графику значительно мягче. Об этом пишет BBC.

Не начинай с самого сложного

После отдыха может хотеться сразу разобраться со всеми накопившимися делами. Однако такой подход способен лишь усилить стресс.

Карьерная консультантка Сара Робинсон советует возвращаться к работе постепенно. Сначала лучше заняться небольшими задачами, которые можно быстро завершить. Это помогает почувствовать контроль над ситуацией и постепенно вернуть рабочий темп.

Особенно это актуально, когда после отпуска на электронную почту приходят десятки или сотни сообщений. Вместо попытки ответить на все за несколько часов можно сначала рассортировать письма и определить, что действительно требует внимания.

Консультантка Сьюзен Карр также советует не ставить перед собой завышенные требования в первый рабочий день. Если есть возможность, его можно посвятить организационным вопросам, а уже потом постепенно возвращаться к сложным проектам и многочисленным встречам.

Дай себе немного личного пространства

Первый день после отпуска не обязательно должен превращаться в марафон из совещаний и звонков.

Консультантка по вопросам лидерства Тара Гамфри, например, оставляет автоматическое сообщение об отсутствии даже на первый день после возвращения. Это позволяет спокойно разобраться с накопившимися делами и не реагировать мгновенно на каждый новый запрос.

Помочь может и заранее подготовленный автоответчик. В нем можно указать дату возвращения и попросить коллег повторно обратиться, если вопрос остается актуальным.

Есть и более радикальный вариант. Гамфри рассказывает о коллеге, который после отпуска просто удалял все полученные за это время письма. Его логика была простой: если вопрос действительно важный, человек напишет повторно.

Перенеси часть отпуска в обычную жизнь

Чтобы не ощущать резкого контраста между отдыхом и рабочими буднями, можно оставить в своем графике хотя бы несколько привычек из отпуска.

Сьюзен Карр советует подумать, что именно приносило удовольствие во время отдыха, и попробовать добавить это в повседневную жизнь. Например, готовить любимые блюда, больше гулять или находить время для занятий, на которые обычно не хватает сил.

Еще один способ — посмотреть на собственный город глазами туриста. Во время путешествий мы обращаем внимание на архитектуру, парки, интересные здания и незнакомые улицы. Дома же часто проходим мимо них, даже не замечая.

Психотерапевт Джой Конлон советует привезти из отпуска хотя бы одну привычку, которая помогала восстанавливаться. Это может быть вечерняя прогулка, чтение перед сном, меньше времени перед экраном или регулярное пребывание на свежем воздухе.

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Не спеши увольняться из-за усталости

После возвращения к работе легко подумать, что проблема именно в профессии. Особенно если первые дни сопровождаются раздражением, грустью или нежеланием открывать рабочий ноутбук.

Сьюзен Карр рассказывает, что когда-то сама столкнулась с подобной ситуацией. После отпуска она поняла, что постоянный стресс, который накапливался еще до отдыха, никуда не исчез.

По ее словам, важно обращать внимание не только на силу негативных эмоций, но и на то, как долго они продолжаются. Кратковременная усталость после окончания отпуска — нормальная реакция. Но если нежелание работать, постоянный стресс или подавленное состояние не проходят, стоит задуматься над причинами.

В то же время экспертка советует не принимать резких решений сразу после возвращения. Желание уволиться и полностью сменить профессию может быть эмоциональной реакцией. Лучше дать себе время и уже потом решать, каких именно изменений вы хотите.

Планируй следующий отдых

Положительный эффект отпуска может начинаться еще до самой поездки. Предвкушение путешествия и планирование будущего отдыха также способны улучшать самочувствие.

Генеральный директор благотворительной организации Action for Happiness доктор Марк Уильямсон обращает внимание и на формат отпуска. По его словам, активный отдых может положительно влиять на психологическое состояние.

Прогулки, плавание, поездки на велосипеде или знакомство с новыми местами помогают не только сменить обстановку, но и поддерживать физическую активность. Именно поэтому после такого отдыха человек может вернуться домой более энергичным.

Важна и продолжительность перерыва. Длинный отпуск может дать более сильный эффект, однако после возвращения приходится снова погружаться в большое количество накопившихся дел. Поэтому регулярные более короткие перерывы иногда могут быть практичнее.

Главное после отпуска — не требовать от себя мгновенного возвращения к максимальной продуктивности. Дай организму время перестроиться, оставь в своем графике вещи, которые помогают восстанавливаться, и не игнорируй усталость, если она затягивается.

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