Шевченковский район Киева: где находится и чем он особенный

Шевченковский район — один из центральных и наиболее исторически насыщенных районов столицы. Именно здесь сосредоточены знаковые достопримечательности Киева, старинные улицы, храмы, музеи, театры и места, связанные с важными событиями украинской истории.

Сегодня рассказываем, где находится эта локация в Киеве, как формировалась его история, какие малоизвестные и интересные факты стоит знать и что посмотреть во время прогулки.

Шевченковский район: история

История Шевченковского района тесно переплетена с историей самого Киева. Территория современного района охватывает земли, где формировался древний центр города и Киевской Руси.

Его официально создали 4 апреля 1937 года постановлением ЦИК УССР. В то же время современные границы сформировались значительно позже. В октябре 2001 года Шевченковский район расширили после объединения с бывшими Советским и Старокиевским районами.

Современное название он получил в 1957 году. До этого он назывался Молотовским. Одной из древнейших частей района является Старокиевская гора. Именно с этой территорией связывают важные события становления Киева и Киевской Руси. Согласно исторической традиции, здесь апостол Андрей поставил крест, а князь Владимир Великий проводил выбор веры.

Часть современного района расположена в пределах древнего города Ярослава XI–XII веков. О его прошлом напоминают, в частности, названия улиц Ярославов Вал, Золотоворотская, Ирининская, Софиевская и Мало-Подвальная.

Что посмотреть в Шевченковском районе

Если ты планируешь прогулку по Шевченковскому району Киева, стоит начать с Софийской площади и собора — одной из самых известных достопримечательностей столицы и объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Отсюда можно пройти к Золотым воротам, которые напоминают о древнем Киеве времен Ярослава Мудрого.

Далее маршрут можно продолжить по Владимирской улице, где расположены Национальная опера Украины, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и другие исторические здания. Неподалеку находятся Владимирский собор и парк Тараса Шевченко — популярное место для отдыха в центре города.

Не менее интересно прогуляться по Андреевскому спуску, увидеть Андреевскую церковь и подняться к Пейзажной аллее. Для тех, кто хочет насладиться видами Киева, хорошим вариантом станет Владимирская горка, откуда открывается панорама Днепра.

Среди других достопримечательностей района — Михайловский Златоверхий монастырь, Михайловская площадь, Ярославов Вал, Замковая гора, Национальный музей истории Украины и Бабий Яр. А для семейной прогулки можно выбрать Киевский зоологический парк или Национальный цирк Украины.

Интересные факты о Шевченковском районе

Он может похвастаться не только известными достопримечательностями, но и местами, где происходили важные для Украины события.

Именно здесь работала Центральная Рада, а на Софийской площади провозглашали Универсалы. На этой же территории проходило избрание гетмана Павла Скоропадского.

В XX веке центральные площади района неоднократно становились местом массовых собраний и манифестаций. Здесь происходили события, связанные с борьбой за независимость Украины.

Отдельного внимания заслуживает Владимирская улица. Ее можно назвать своеобразным архитектурным музеем под открытым небом. Вдоль нее расположены Софийский собор, Золотые ворота, Национальная опера Украины, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и другие знаковые сооружения.

Еще одна известная улица — Богдана Хмельницкого. Она протянулась от Крещатика до улицы Олеся Гончара. Здесь расположен, в частности, Национальный музей медицины Украины.

Где находится Шевченковский район Киева

Он расположен в центральной части Киева. Он граничит с Печерским районом на востоке, Святошинским на западе, Подольским на севере, Соломенским на юге и Голосеевским на юго-востоке.

Єго площадь составляет около 2,7 тыс. гектаров, а на его территории проживает более 230 тысяч человек.

В его состав входят, в частности, части Нивок и Шулявки, Дехтяри, Сырец, Лукьяновка, Татарка, Дорогожичи, Кудрявец, Солдатская слободка и Старый город.

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