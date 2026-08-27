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Шевченковский район Киева: где находится и чем он особенный

Юлия Хоменко, редактор сайта 27 августа 2026, 17:30 4 мин.
Малоизвестные факты о Шевченковском районе Киева, которые стоит знать
Фото Pexels

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