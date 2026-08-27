Салат с рисом на зиму без стерилизации: открываешь баночку — и ужин готов

Если любишь зимой открыть баночку и сразу получить почти готовое блюдо, попробуй закрыть салат с рисом на зиму.

Рис делает блюдо более сытным, впитывает ароматный овощной сок и масло. Такая вкуснятина хорошо выручает, когда не хочется долго стоять у плиты.

Салат с рисом на зиму: рецепт без стерилизации

Ингредиенты

3 кг спелых красных помидоров

1 кг сладкого болгарского перца

1 кг репчатого лука

1 кг моркови

1–2 стакана риса

2 стакана растительного масла

3 ст. л. соли без горки

2 ст. л. сахара

Как приготовить салат с рисом на зиму

Сначала подготовь банки и крышки: хорошо вымой их и простерилизуй. Лук нарежь полукольцами, морковь натри на крупной терке, а сладкий перец нарежь соломкой. Помидоры вымой и мелко нарежь. Рис обязательно промой несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Теперь возьми большую кастрюлю, влей растительное масло и хорошо его разогрей. Выложи лук и морковь, перемешай и обжаривай около 10 минут, периодически помешивая. Затем добавь болгарский перец и готовь овощи еще 10 минут. После этого отправляй в кастрюлю рис, измельченные помидоры, соль и сахар. Все хорошо перемешай и туши еще около 40 минут. Не забывай время от времени помешивать, чтобы рис и овощи не пригорали. Горячий салат разложи по подготовленным пол-литровым или 700-граммовым банкам и закатай стерилизованными крышками. Переверни банки вверх дном, укутай одеялом и оставь, чтобы они остыли. Затем перенеси заготовку в прохладное место для хранения.

У нас на сайте немало рецептов консервации, и мы с удовольствием делимся ими с тобой. Вот еще в записную книжку хозяйки: салат Десятка на зиму — бабушкин рецепт, который не выходит из моды.

Источник фото: Рinterest.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!