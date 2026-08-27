Что учесть интернет-магазину при подключении онлайн-платежей

Любому бизнесу, принимающему оплаты на сайте, в мобильном приложении, на страницах в соцсетях, в Viber- и Telegram-ботах, важно правильно выбрать платежный сервис. Платформа Portmone предлагает решения для компаний любого масштаба и направлений деятельности – от ФЛП до предприятий с большим оборотом.

Для e-commerce предусмотрен специальный тарифный план. Впрочем, потребности разных продавцов могут отличаться, и это нужно учитывать. Рассмотрим, какие возможности Portmone пригодятся интернет-магазинам.

Что входит в тарифы для e-commerce

Современные платежные решения для интернет-магазинов от Portmone позволяют:

интегрировать интернет-эквайринг на сайт или в приложение;

принимать средства через соцсети и боты в мессенджерах;

выставлять индивидуальные счета и использовать многократные ссылки для зачислений;

предлагать покупателям расчеты платежной картой (возможно прием оплат иностранными картами), с помощью кошелька Apple Pay/Google Pay, через BankPay с подтверждением транзакции в банковском приложении, а также другими методами;

настраивать автоплатежи, холдирование средств на счете плательщика и их возврат;

предлагать рассрочку от ПриватБанка, monobank, Ощадбанка, ПУМБ, А-Банка и ОТП Банка.

Набор необходимых инструментов зависит от каналов продаж, среднего чека и частоты заказов. К примеру, для продаж через соцсети нужны платежные ссылки, для товаров с высокой стоимостью — рассрочка, а для регулярных расчетов — автоплатежи.

Комиссия Portmone за каждую успешную оплату в рамках тарифа для e-commerce составляет 2% при расчете картой и 1% — через BankPay. В случае отмены транзакции или возврата средств уплаченная комиссия возвращается мерчанту. Для магазинов с ежемесячным оборотом от 500 000 грн. возможны индивидуальные тарифные условия.

Как начать принимать онлайн-платежи

Для подключения платежного сервиса предпринимателям и компаниям следует зарегистрировать на Portmone кабинет мерчанта, после выбора тарифа и предоставления документов пройти финансовый мониторинг и подписать договор. В среднем процесс длится от 2 до 10 дней, но продолжительность онбординга зависит от готовности канала продаж, полноты документов и выбранного способа интеграции.

Если владелец интернет-магазина не знает, какой тариф будет соответствовать специфике бизнеса, специалист B2B-поддержки Portmone поможет подобрать способы приема оплат и оптимальные условия подключения.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!