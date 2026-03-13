Для тебя Новости
Партнерский материал

67 миллионов на креатив: почти 200 украинских художников и дизайнеров получили грант Власна справа

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 марта 2026, 16:15 2 мин.
Дія раздает миллионы на бизнес
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь