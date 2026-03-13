67 миллионов на креатив: почти 200 украинских художников и дизайнеров получили грант Власна справа

Украинский креативный сектор получил мощную финансовую инъекцию. С момента расширения программы Власна справа на представителей творческих индустрий, гранты на развитие бизнеса получили уже почти 200 предпринимателей.

Общая сумма поддержки превысила 67 миллионов гривен, превращая творческие идеи в стабильные бизнес-проекты.

Кто получает средства: от издателей до разработчиков ПО

Ранее креативные индустрии редко оказывались в фокусе государственных программ прямого финансирования. Однако за последние полгода ситуация коренным образом изменилась. Среди тех, кто уже воспользовался возможностью масштабировать свое дело:

Дизайнеры и фотографы;

Книгоиздатели и разработчики цифрового контента;

Рекламные агентства;

Образовательные проекты в сфере культуры;

Мастера народных промыслов.

По словам вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Татьяны Бережной, программа не просто дает деньги, а помогает создавать новые рабочие места и усиливает украинский культурный продукт во время войны.

География успеха и фронтовая закалка

Несмотря на вызовы безопасности, самыми активными в подаче заявок оказались не только Киев и Львовщина. Значительная часть грантополучателей — это предприниматели из Винницкой, Хмельницкой и Киевской областей.

Особое внимание привлекает активность бизнеса в приграничных и прифронтовых регионах: Сумской, Харьковской и Запорожской областях, где поддержка государства критически важна для выживания локальной экономики.

Условия участия: сколько можно получить

Государство предлагает несколько уровней финансирования в зависимости от масштаба проекта и количества созданных рабочих мест:

До 100 тыс. грн — для тех, кто только планирует регистрацию ФЛП;

До 200 тыс. грн — при условии создания одного рабочего места;

До 500 тыс. грн — необходимо трудоустроить минимум двух человек;

До 1 млн грн — для масштабных проектов, создающих от четырех рабочих мест (действует условие софинансирования: 70% дает государство, 30% — собственные средства предпринимателя).

Как присоединиться

Подать заявку на получение гранта можно онлайн через портал Дия. Обязательным условием является наличие продуманного бизнес-плана. Для тех, кому нужна помощь в подготовке документов, работают офисы Сделано в Украине, центры занятости и специальная горячая линия по номеру 1518.

На данный момент прием заявок продолжается, поэтому у каждого представителя малого или среднего бизнеса в креативной сфере есть шанс получить ресурс для старта или выхода на новый уровень.

