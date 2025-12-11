Программа “Власна справа”: как креативным индустриям получить грант на 1 млн гривен

Программой “Власна справа” в 2025 году воспользовалось уже 28 тысяч украинцев. А теперь она стала доступна и для креативной индустрии. Создатели и предприниматели могут получить от 100 тысяч до 1 млн грн грантовой поддержки на открытие или развитие бизнеса.

Программа поддерживает формирование официальных рабочих мест, развитие создателей и продуктов, формирующих добавленную стоимость. За три года существования благодаря инициативе создали более 51 тысяч рабочих мест, однако не распространялась на творческие профессии. Сейчас программой могут воспользоваться и работающие с украинским контентом.

Программа “Власна справа” для креативной отрасли: что о ней известно

Министр культуры Татьяна Бережная отмечает, что поддержка креативных индустрий является важной частью развития экономики, безопасности, образования и усиления голоса Украины на международной арене.

“Власна справа” уже доказало свою эффективность для предпринимателей разных секторов, сейчас же мы хотим усилить способность к развитию предпринимательства наших творцов и творчеств.

По ее словам, креативные индустрии создают более 3% ВВП, потому она верит в большой потенциал украинских креативщиков. Программа создана для того, чтобы предприниматели ощутили эту веру и поддержку государства.

Кто может воспользоваться грантом

Среди тех, кто может использовать программу, выделяют представителей малого и среднего бизнеса, работающих в сферах:

кино и видео;

библиотек;

музеев;

театров;

архитектуры;

дизайна;

медиа;

фотографии;

разработки игр и программного обеспечения;

PR и рекламы;

книгоиздания и т.д.

С полным перечнем видов экономической деятельности, принадлежащих к креативным индустриям, можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, деньги могут получить предприниматели, художники и творческие коллективы с опытом, а также те, кто только начинает собственное дело. Отдельное внимание уделяется индивидуальным художникам и мастерам, создающим уникальные изделия народного художественного промысла.

Приоритет будет предоставляться проектам, которые создают рабочие места и демонстрируют потенциал для устойчивого развития бизнеса в креативной сфере, в частности, в малых и индивидуальных предприятиях.

Какие гранты доступны для креативных предпринимателей по программе “Власна справа”

100 000 грн включительно — в случае обязательства получателя зарегистрироваться ФЛП;

200 000 грн включительно — в случае обязательства создать одно рабочее место;

500 000 грн включительно — в случае обязательства создать не менее двух рабочих мест;

1 000 000 грн включительно — в случае обязательства создать не менее четырех рабочих мест.

Гранты свыше 500 000 грн предоставляются при софинансировании 70/30 (получатель должен вложить в дело не менее 30% собственных средств, остальное предоставит государство).

Деньги можно использовать на:

операционные расходы;

приобретение и аренду оборудования, транспорта, лицензионного программного обеспечения;

оплату аренды помещения (частично);

техники и услуг (реклама, создание объектов авторского права, издательские услуги и т.п.), необходимые для развития бизнеса.

Как подать заявку на программу “”Власна справа”

Заявка на получение гранта и бизнес-план подается через портал Дія по ссылке – процедура загрузки документов занимает до 20 минут.

Подать заявку могут только граждане Украины и юридические лица, конечными бенефициарными владельцами которых граждане Украины. Это могут быть частные предприниматели и учреждения.

Подробные условия, рамки бизнес-плана и требования к подателям заявки доступны по ссылке. Программа недоступна для бизнесов, которые:

находятся и/или работают на временно оккупированной территории Украины;

работают на территории России;

находятся под санкциями;

привлекались к уголовной ответственности за коррупцию;

имеют задолженности перед бюджетом;

являются кредитными, страховыми организациями, инвестиционными, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами (дополнительный перечень КВЭД, не подпадающих под грант, можно найти по ссылке).

Также заявка недоступна для подавших заявку на грант для ветеранов и членов их семей. В то же время, в случае отказа в предоставлении гранта для ветеранов можно подать заявку на другой грант.

Раньше мы также рассказывали о грантах для переселенцев.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!