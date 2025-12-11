Для тебя Твоя работа

Программа “Власна справа”: как креативным индустриям получить грант на 1 млн гривен

Ирина Танасийчук, журналист сайта 11 декабря 2025, 15:00 4 мин.
Фото: пресс-служба Министерства культуры Украины

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь