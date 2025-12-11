Програма “Власна справа”: як креативним індустріям отримати грант на 1 млн гривень

Програмою “Власна справа” у 2025 році скористалося вже 28 тисяч українців. А зараз вона стала доступною і для креативної індустрії. Творці та підприємці мають змогу отримати від 100 тисяч до 1 млн грн грантової підтримки на відкриття або розвиток бізнесу.

Програма підтримує формування офіційних робочих місць, розвиток творців і продуктів, що формують додану вартість. За три роки існування завдяки ініціативі створили понад 51 тисячу робочих місць, проте не поширювалася на творчі професії. Зараз програмою можуть скористатися й ті, хто працює з українським контентом.

Програма “Власна справа” для креативної галузі: що про неї відомо

Міністерка культури Тетяна Бережна зауважує, що підтримка креативних індустрій є важливою частиною розвитку економіки, безпеки, освіти та посилення голосу України на міжнародній арені.

“Власна справа” вже довела свою ефективність для підприємців різних секторів, нині ж ми хочемо посилити спроможність до розвитку підприємництва наших творців і творчинь.

За її словами, креативні індустрії створюють понад 3% ВВП, тому вона вірить у великий потенціал українських креативників. Програма створена для того, щоб підприємці відчули цю віру та підтримку держави.

Хто може скористатися грантом

Серед тих, хто може скористатися програмою, виділяють представників малого та середнього бізнесу, що працюють у сферах:

кіно та відео;

бібліотек;

музеїв;

театрів;

архітектури;

дизайну;

медіа;

фотографії;

розробки ігор та програмного забезпечення;

PR та реклами;

книговидання тощо.

З повним переліком видів економічної діяльності, що належать до креативних індустрій, можна ознайомитися за посиланням.

Крім цього, гроші можуть отримати підприємці, митці й творчі колективи із досвідом, а також ті, хто тільки починає власну справу. Окрема увага приділяється індивідуальним митцям і майстрам, які створюють унікальні вироби народного художнього промислу.

Пріоритет надаватиметься проєктам, які створюють робочі місця та демонструють потенціал для стійкого розвитку бізнесу у креативній сфері, зокрема у малих та індивідуальних підприємствах.

Які гранти доступні для креативних підприємців за програмою “Власна справа”

100 000 грн включно — у разі зобов’язання отримувача зареєструватися ФОП;

200 000 грн включно — у разі зобов’язання створити одне робоче місце;

500 000 грн включно — у разі зобов’язання створити не менше двох робочих місць;

1 000 000 грн включно — у разі зобов’язання створити не менше чотирьох робочих місць.

Гранти понад 500 000 грн надаються за умови співфінансування 70/30 (отримувач має вкласти у справу не менше 30% власних коштів, решту надасть держава).

Гроші можна використовувати на:

операційні витрати;

придбання та оренду обладнання, транспорту, ліцензійного програмного забезпечення;

оплату оренди приміщення (частково);

техніки та послуг (реклама, створення обʼєктів авторського права, видавничі послуги тощо), необхідних для розвитку бізнесу.

Як подати заявку на програму “Власна справа”

Заявка на отримання гранту та бізнес-план подаються через портал Дія за посиланням — процедура завантаження документів займає до 20 хвилин.

Подати заявку можуть тільки громадяни України та юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України. Це можуть бути суто приватні підприємці та установи.

Докладні умови, рамки бізнес-плану та вимоги до подавачів заявки доступні за посиланням. Програма недоступна для бізнесів, які:

перебувають та/або працюють на тимчасово окупованій території України;

працюють на території Росії;

перебувають під санкціями;

притягувалися до кримінальної відповідальності за корупцію;

мають заборгованості перед бюджетом;

є кредитними, страховими організаціями, інвестиційними, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами (додатковий перелік КВЕДів, які не підпадають під грант, можна знайти за посиланням ).

Також заявка недоступна для тих, хто подав заявку на грант для ветеранів і членів їхніх сімей. Водночас у разі відмови в наданні гранту для ветеранів можна подати заявку на інший грант.

