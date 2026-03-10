Шевченківська премія 2026: перелік переможців 65-ї церемоні

Вчора, 9 березня, коли вся Україна вшанувала пам’ять Тараса Шевченка, у Києві традиційно назвали імена тих, хто став частиною новітньої історії нашої культури. Ювілейна, 65-та церемонія, виявилася безпрецедентною за масштабом, адже кількість номінацій була розширена до тринадцяти.

Проте, як це часто буває з найвищою державною нагородою, свято інтелектуальної звитяги не обійшлося без гострих дискусій та публічних звинувачень.

Шевченківська премія 2026 переможці: хто отримав найвищу відзнаку країни

Цьогорічний відбір став першим, що пройшов за оновленими правилами, затвердженими указом Президента влітку 2025-го. Найбільша інтрига розгорнулася навколо категорії Проза, де голова комітету Євген Нищук констатував найвищу конкуренцію.

У підсумку Шевченківську премію у цій номінації — отримав Юрій Щербак із політичним трилером-антиутопією Мертва пам’ять та письменник-військовослужбовець Павло Белянський із романом Битися не можна відступити. Книжка Белянського має особливу історію: її перший наклад згорів у харківській друкарні Фактор-Друк після влучання російської ракети.

У кінематографі тріумфував Павло Остріков із космічною драмою Ти — космос, яку глядачі охрестили першою романтичною трагікомедією великої війни. Скульптор

Назар Білик отримав нагороду за візуальні проєкти, зокрема Меморіал українським розвідникам, а Олена Гром була відзначена у фотомистецтві за болючий проєкт Вкрадена весна.

Шевченківська премія 2026: імена лауреатів у всіх категоріях

Попри очікування, Комітет назвав імена лише в 11 категоріях із 13 можливих. Ось повний список переможців:

Проза: Юрій Щербак, Павло Белянський;

Публіцистика і журналістика: Олег Криштопа (документальний роман Радіо Афродіта);

Літературознавство і мистецтвознавство: Сергій Тримбач та Олеся Авраменко;

Музичне мистецтво: Олексій Скрипник (хор Катарсис та симфонія № 3);

Концертно-виконавське мистецтво: Юлія Ткач (художня керівниця Академічного хору ім. П. Майбороди);

Театральне мистецтво: Режисерка Оксана Дмітрієва;

Кіномистецтво: Павло Остріков;

Візуальні мистецтва: Скульптор Назар Білик;

Фотомистецтво: Олена Гром;

Декоративно-прикладне мистецтво: Ігор Мацієвський (проєкт Народжені у вогні);

Творче кураторство: Валерій Сахарук (50/50) та команда виставки Алла Горська. Боривітер;

Чому не обрали кращих у поезії та дизайні

Ситуація з вакантними місцями у двох номінаціях стала причиною справжнього обурення в соцмережах. Коли оголошувалися переможці Шевченківської премії, у списках фігурували сильні гравці, проте Комітет вирішив, що цьогоріч гідних поезії немає.

Особливо болючим це рішення стало для поета та воїна Олексія Бика, який був фіналістом. Він назвав такий крок політичним маразмом, звинувативши членів Комітету в клановості та ігноруванні митців, які зараз на фронті.

Також дискусії викликала присутність у шортлістах Ігоря Павлюка, чия поїздка до Москви у 2014 році та передмова до збірки від критика, звинуваченого у плагіаті, стали приводом для публічного осуду з боку письменниці Оксани Луцишиної. Вона також підкреслила гендерний дисбаланс: у літературних фіналах цього року не опинилося жодної жінки.

Яку нагороду отримали переможці премії

Для багатьох митців Шевченківська премія залишається найвищою метою, проте шлях до неї стає все складнішим. Цього року право висувати кандидатів залишили лише за культурними інституціями, забравши таку можливість в окремих експертів.

Це було зроблено для того, щоб уникнути кумівства, проте критики кажуть, що це лише посилило вплив великих структур.

Скандал навколо мистецтвознавиці Олесі Авраменко лише підлив масла у вогонь: її звинуватили у недоброчесному використанні даних PinchukArtCentre та професійних зв’язках із членами Комітету. Авторка навіть була змушена відкликати одну зі своїх книжок із подання.

Євген Нищук, очільник Комітету, переконаний, що критика — це невід’ємна частина будь-якої великої премії.

Мистецтво завжди суб’єктивне, і після кожного оголошення починається запекла дискусія, — зазначив він.

Проте для суспільства Шевченківська премія 2026 стала черговим нагадуванням про необхідність реформування системи відбору, аби політичні контексти та особисті зв’язки не затьмарювали реальний талант.

Попри всі суперечки, премія зафіксувала головне: українська культура продовжує жити й творити навіть у найтемніші часи, перетворюючи біль та війну на високе мистецтво.

