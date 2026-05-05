Національний кешбек продовжено до 2028 року: Кабмін ухвалив нові умови виплат

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про продовження термінів дії програми Національний кешбек. Згідно з постановою №559 від 29 квітня, експериментальний проєкт підтримки вітчизняного виробника офіційно пролонговано до 30 квітня 2028 року.

Це рішення стало несподіванкою для багатьох учасників ринку, оскільки раніше прогнозувалося, що Національний кешбек завершується з 1 травня 2026 року і виплати будуть припинені. Проте уряд вирішив зберегти інструмент стимулювання споживчого попиту на українські товари в умовах воєнного стану.

Національний кешбек: нові терміни та автоматизація

Відповідно до оприлюдненого документа, оновлений етап проєкту стартує 1 травня 2026 року. Програма триватиме протягом усього періоду дії воєнного стану, але має чітку фінальну межу — кінець квітня 2028-го. Фактичне завершення активної фази нарахувань заплановане на березень 2028 року.

Для чинних учасників — як покупців, так і бізнесу (виробників та ритейлерів) — статус у програмі продовжується автоматично. Продавці зберігають право вийти з проєкту за власним бажанням, а громадяни можуть закрити свій спеціальний рахунок у будь-який момент через звернення до банку.

Диференційовані ставки: скільки повернуть споживачам

З весни 2026 року в межах платформи Зроблено в Україні діють оновлені правила нарахування компенсацій, що залежать від частки імпорту в товарі:

5% кешбеку — на товари, де іноземні складники займають не більше 35%;

15% кешбеку — на продукцію, де частка імпорту перевищує 35%.

Особливу увагу приділено паливному ринку. Для стимулювання споживання певних видів пального встановлено такі ліміти:

бензин — 10% ;

дизельне пальне — 15% ;

скраплений газ (LPG) — 5% .

Ліміти та обмеження на використання коштів

Уряд зберіг фінансові рамки для виплат: мінімальна сума нарахувань за місяць має становити 2 грн, а максимальна обмежена 3000 грн на одну особу. Для покупців пального діє додатковий стеля — не більше 500 грн компенсації на місяць.

Накопичені кошти, як і раніше, не можна перевести у готівку. Їх дозволено витрачати на:

Українські продукти харчування та ліки;

Книги та медичні вироби;

Оплату комунальних послуг;

Благодійні внески на потреби ЗСУ та відновлення інфраструктури.

Варто нагадати, що з листопада 2025 року діє заборона на використання кешбеку для оплати послуг мобільного зв’язку. Також під забороною залишаються всі підакцизні товари (алкоголь та тютюн).

Графік виплат та бюджетні ризики

За травень та червень 2026 року кошти надійдуть користувачам у липні. Використати їх можна буде до кінця місяця, у якому скасують воєнний стан, або до крайньої дати — 30 квітня 2028 року.

Проте Кабмін залишив за собою право призупинити програму у разі дефіциту коштів. Виплати за грудень 2026-го та 2027 років здійснюватимуться лише за умови наявності відповідного фінансового забезпечення у держбюджеті. Якщо фінансування забракне, нарахування бонусів припинятиметься з 1 січня наступного року без виплати заборгованості за попередній грудень.

Наразі до Національного кешбеку вже долучилося понад 1990 виробників та понад 37 тисяч точок продажу по всій країні.

