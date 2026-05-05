РФ атакувала Полтавщину балістикою та БпЛА: серед загиблих — рятувальники та газовики

У ніч на 5 травня Полтавщина опинилася під масованою атакою російських окупантів, які вкотре продемонстрували свою терористичну сутність. Використавши комбіновану тактику ударів балістичними ракетами та дронами-камікадзе, ворог поцілив по критичній інфраструктурі регіону.

Найстрашнішим у цю ніч став цинічний повторний удар, спрямований на тих, хто першим прибув рятувати людей.

Смертельний подвійний удар: деталі трагедії на об’єкті газовидобутку

За інформацією очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на двох локаціях у Полтавському районі. Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено промислове підприємство, а понад 3400 абонентів залишилися без газопостачання. Проте найболіснішою стала втрата людських життів. Наразі кількість загиблих на Полтавщині зросла до чотирьох людей.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що під час ліквідації масштабної пожежі на об’єкті газовидобутку росіяни завдали повторного удару ракетою по місцю роботи підрозділів ДСНС. Цей підступний акт терору забрав життя двох відданих рятувальників.

Герої ДСНС: кого втратила Україна під час обстрілу

Система МВС втратила заступника начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини, Героя України Віктора Кузьменка. Це була людина неймовірної мужності: саме під його керівництвом у 2024 році після обстрілу Полтави вдалося витягти живими з-під завалів 17 людей.

Разом із ним загинув пожежний-рятувальник Дмитро Скриль, який присвятив службі понад 20 років, ліквідовуючи найскладніші пожежі на об’єктах нафтогазової промисловості.

Голова ДСНС Андрій Даник, коментуючи трагедію, не стримував емоцій:

Сьогоднішня ніч розірвала серце всієї родини рятувальників. Віктор та Дмитро, не вагаючись, прибули на місце пожежі, щоб рятувати інших. Але ворог цинічно вдарив знову по тих, хто рятує життя.

Наслідки для енергетики та Укрзалізниці: масштаби руйнувань

Голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький підтвердив, що під ударом опинилися об’єкти групи на Полтавщині та Харківщині. За його словами, окрім значних руйнувань та втрат у видобутку, компанія втратила трьох працівників.

Паралельно ворог намагався паралізувати транспортне сполучення.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, під ударом опинилася інфраструктура Укрзалізниці у трьох областях. На Харківщині дрон знищив вагон, на Полтавщині зафіксовано влучання поруч із тепловозом, а на Дніпропетровщині пошкоджено електровоз.

Завдяки злагодженій системі моніторингу та вчасному переходу персоналу в укриття серед залізничників вдалося уникнути жертв.

Сумна статистика та дні жалоби

Станом на цю годину офіційно підтверджено загибель чотирьох людей: двох рятувальників та двох працівників нафтогазового підприємства. За оновленими даними ОВА, кількість поранених зросла до 37 людей, серед яких 23 — це працівники ДСНС. За життя трьох найважчих постраждалих наразі борються медики.

У зв’язку з масштабною трагедією на території Полтавської області 5 та 6 травня оголошено днями жалоби.

