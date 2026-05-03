Чому голодування під час застуди — погана ідея: пояснюють вчені

Старе народне прислів’я каже: Лихоманку — мори голодом, а застуду — годуй. Схоже, предки мали рацію. Нове дослідження, результати якого опублікували 29 квітня в журналі Nature, доводить: імунні клітини отримують потужний енергетичний імпульс одразу після того, як ми поїли.

Це відкриття може кардинально змінити підходи до імунотерапії, графіків вакцинації та нашого розуміння того, як дієта впливає на здатність організму чинити опір хворобам.

Енергетичний пайок для Т-клітин

Т-клітини — це спецпризначенці нашої крові. Саме ці білі тільця координують атаку на віруси та пухлини. Проте боротьба вимагає колосальної кількості палива.

Співавтор дослідження, імунолог Піттсбурзького університету Грег Дельгоффе, пояснює:

Активація вашої імунної системи неймовірно вимоглива з точки зору енергії.

Щоб перевірити, як харчування впливає на цей процес, команда Дельгоффе провела експеримент: у добровольців брали кров зранку натщесерце, а потім повторно через шість годин після прийому їжі. Результати виявилися вражаючими.

Після їжі Т-клітини набагато легше отримували доступ до ресурсів, необхідних для бойової готовності. У добре нагодованих клітинах краще засвоювався цукор, було більше корисних жирів, а їхні енергетичні станції — мітохондрії — працювали значно ефективніше.

Експерименти на мишах підтвердили: такі клітини швидше розмножуються і надійніше захищають від інфекцій.

Час має значення

Найбільше дослідників вразила швидкість змін. Лайонел Апето, імунолог Університету Індіани, який не брав участі в роботі, зазначає:

Для мене насправді дивує час. Шість годин — це точно не так багато часу.

Раніше наука зосереджувалася переважно на довгострокових дієтах, але тепер стає зрозуміло, що навіть один обід може миттєво змінити статус нашої імунної системи.

Чи варто міняти медичні протоколи

Це дослідження ставить перед лікарями нові запитання. Наприклад, чи варто робити щеплення лише після того, як пацієнт поїв? Або як враховувати час останнього прийому їжі під час лікування раку?

Грег Дельгоффе вважає, що медики мають переглянути ставлення до раціону пацієнтів:

Є стара приказка: голодувати лихоманку, годувати застуду. І ми вважаємо, що в цьому є певна цінність. Ми насправді не запитуємо, коли ви їли востаннє і що ви їли? Але це може мати велике значення для того, наскільки ефективними є ці Т-клітини.

Відтак, наступного разу, коли під час застуди вам захочеться перекусити — не відмовляйте собі. Можливо, саме цей прийом їжі стане вирішальним для ваших Т-клітин у боротьбі з вірусом.

Раніше ми розповідали чи можна робити інгаляції при температурі? Дізнайся, чи є це безпечним та які рекомендації дають лікарі для ефективного лікування в нашому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!