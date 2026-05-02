Спільний сон із котами та собаками: головні ризики та переваги для здоров’я людини

Домашні тварини давно перестали бути просто охоронцями чи мисливцями, перетворившись на повноправних членів родини. Згідно з дослідженнями, у понад 90 мільйонах європейських домогосподарств, що мають улюбленців, 45% собак та 60% котів мають доступ до ліжка господаря, а значна частина з них навіть спить під ковдрою.

Проте, як зазначає дослідниця Жаклін Бойд із Ноттінгемського університету Трент, такий тісний контакт несе в собі як психологічні переваги, так і певні ризики для здоров’я, про які варто знати кожному власнику.

Правила безпечного сну з котами та собаками: рекомендації дослідників

Основною причиною, чому люди дозволяють тваринам спати поруч, є відчуття безпеки, тепла та боротьба із самотністю. Більшість собак також віддають перевагу нічному відпочинку поруч із людиною, що свідчить про взаємну емоційну вигоду.

Проте спільний сон може призвести до зниження його якості: рухи чотирилапого партнера часто переривають глибокі фази відпочинку господаря. Крім того, деякі тварини можуть проявляти поведінкові проблеми, такі як тривожність через розлуку, якщо вони звикають до постійної інтимної близькості.

З іншого боку, для багатьох власників присутність кота чи собаки в спальні — це спосіб заспокоїти тварину, яка в іншому випадку може дряпати двері чи кричати вночі.

Найбільшим викликом у спільному сні з тваринами є питання санітарії. Домашні улюбленці можуть приносити в ліжко непроханих гостей: бліх, кліщів, вошей або навіть внутрішніх паразитів, таких як аскариди, чиї мікроскопічні яйця легко переносяться на шерсті.

Окрему увагу вчені приділяють бактеріям, зокрема антибіотикорезистентному золотистому стафілококу (MRSA), та іншим інфекціям, які можуть передаватися через слину чи контакт із лапами.

Дослідження показують, що на лапах 86% собак виявляються сліди фекальних бактерій. Це робить гігієну критично важливою: якщо ти ділиш ліжко з твариною, постільну білизну рекомендується прати кожні 3-4 дні, замість звичного одного разу на тиждень.

Окрім бактерій, постійний контакт із шерстю та лупою тварин підвищує ризик розвитку алергічних реакцій або загострення астми. Також не виключені випадкові травми, наприклад, подряпини під час сну.

