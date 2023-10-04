Домашні улюбленці для найменших: як обрати тваринку

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 04 Жовтня 2023, 12:30
день тварин
Фото: Unsplash

Більше новин
Аня Тейлор-Джой вийшла заміж у Венеції — хто її обранець
У бежевій сукні з птахами. Зірка серіалу Ферзевий гамбіт Аня Тейлор-Джой вийшла заміж у Венеції
плащ-невидимка
Краще, ніж у Поттера! Новий український плащ-невидимка, що захищає від тепловізорів та дронів
Буряк
Як зберігати буряк у погребі, щоб він завжди залишався свіжим: найкращі способи
як самостійно утеплити будинок пінопластом
Роботи на кілька днів, а результат — на 30 років. Як самостійно утеплити дім пінопластом — покроково
Дивитись більше

Матеріали по темі

Що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця
Хочу пухнастика! Про що слід подумати, перш ніж заводити домашнього улюбленця — розбір
Які продукти можна та не можна їсти собаці: перелік продуктів
Хочеш побалувати — обирай безпечне: що можна та не можна давати їсти собаці
У Києві спалахнув притулок для тварин Котохата 23.09.2023: що відомо
Постраждали близько 60 тварин! Що відомо про пожежу у притулку для котів у Києві
Як сказати дитині про смерть тварини
Як повідомити дитині про смерть домашнього улюбленця — поради психологині

Відео
Карта бойових дій в Україні сьогодні 04.10.2023: онлайн

Карта бойових дій 4 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:07
боєць 80 бригади ЗСУ
Унікальний випадок: як боєць ЗСУ самотужки модифікує зброю — відео
0:05:41
Артилеристи ЗСУ
Артилеристи ЗСУ влучають в ціль з першого пострілу! Гарячий репортаж просто з передової на Донеччині
0:03:03
Історія військової медикині
Замість юрфаку обрала ЗСУ: історія військової медикині Вікторії на псевдо Мальвіна
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 3 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:35
Даниїл Алфьоров
Здавалися в полон трьома хвилями! Як окупант змусив здатися ЗСУ 11 російських вояк
0:04:46
Окупація Маріуполя
Бачив дитячі тіла і збирав дощову воду. Хлопець з Маріуполя опублікував мемуари пережитої окупації
0:03:24
Проросійська партія перемагає у Словаччині: чим це шкодить Україні
Жодної кулі не відправлять в Україну. У Словаччині перемогла проросійська партія — чому це недобра звістка
0:04:45
Біонічне протезування
Просто хочу обійняти сина і донечку! Історія військового, якому потрібен біонічний протез
Домашні улюбленці для найменших: як обрати тваринку
Карта бойових дій 2 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Аня Тейлор-Джой вийшла заміж у Венеції — хто її обранець
Читати далі
У бежевій сукні з птахами. Зірка серіалу Ферзевий гамбіт Аня Тейлор-Джой вийшла заміж у Венеції

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь