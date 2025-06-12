Що робити, якщо вкусив кіт: симптоми та лікування захворювання котячих подряпин

Фото Unsplash Така хвороба із дуже милою та смішною назвою насправді може нести в собі багато небезпеки та неприємних симптомів. А передається вона через… котів, так. То як передається хвороба, які у неї симптоми та яку загрозу несе: що робити, якщо подряпав кіт? Розповіли на платформі Бережи себе. Що таке хвороба котячих подряпин Хвороба котячих подряпин — це бактеріальна інфекція, яку можуть передати нам коти. На це можна захворіти, якщо кішка тебе вкусила, подряпала або обслинила пошкоджену ділянку шкіри. Орієнтовно через 3-14 днів після укусу чи подряпини ти можеш помітити, що ранка трохи запалилась: набрякла, почервоніла або навіть загноїлась. Також можуть запалитися лімфовузли біля пошкодженої ділянки — вони набрякають, стають чутливими та болять. Читати на тему Що робити, якщо вкусила бджола: п’ять порад для першої допомоги Розповідаємо, як убезпечити себе від неприємних наслідків укусу бджоли та коли необхідно терміново звернутись до лікаря. Симптоми підвищення температури; головний біль; відсутність апетиту; сильна втома. Unsplash Що робити, якщо подряпав кіт По-перше, твою рану необхідно ретельно промити під водою з милом. Часто така хвороба минає самостійно й не потребує особливого лікування. Лише за деякими даними, близько 14% пацієнтів/ок мають ускладнення. Наприклад, хвороба поширюється на нервову систему, страждає печінка, селезінка, очі. Тоді необхідна антибіотикотерапія. У будь-якому випадку, призначити необхідне лікування може лише лікарі.Хворобу також важко можуть переносити маленькі діти. Unsplash Профілактика захворювання Цю хворобу котам приносять блохи, тож профілактика можлива саме за умови, що у твого улюбленця не завелися ці квартиранти. Найчастіше бактерію, яка провокує захворювання, підхоплюють кошенята віком до одного року. А ось як діяти, якщо після укусу комахи настав анафілактичний шок: які ліки прийняти до приїзду лікарів та чим небезпечні шершні, читай у матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Ліки, Медицина, Тварини Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter