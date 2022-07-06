Що робити, якщо вкусила бджола: п’ять порад для першої допомоги

Почуваєшся запашною квіточкою? Тоді варто бути обережнішим(-ою), оскільки бджоли лише те й роблять, що шукають тих, хто квітне та пахне. Принаймні у це хочеться вірити, коли тебе болюче вкусила бджола.

Що ж робити далі, окрім того, що говорити, як тобі боляче?

Часто ти навіть не знаєш, чи почнеться у тебе алергічна реакція. Тому необхідно швидко та рішуче діяти, щоб не погіршити свій стан.

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Що робити, якщо вкусила бджола

Насамперед необхідно видалити жало з місця, куди вкусила бджола. Якщо його немає, то це могла бути оса. Після цього потрібно очистити шкіру, промивши місце укусу водою з милом та змастивши шкіру антисептиком. Далі важливо охолодити місце укусу. Для цього потрібно спочатку зробити холодний компрес або прикласти лід. Потім можна зробити сольовий або содовий компрес. Співвідношення для нього просте — 1 ч. л. на склянку води. Укус бджоли може викликати алергічну реакцію навіть не у затятого алергіка. Тому навіть якщо раніше таких процесів не спостерігалось, необхідно прийняти антигістамінний засіб. І наостанок важливо заспокоїтись і пити багато води та солодкого чаю. Це допоможе організму відновитись.

Також існують народні засоби, покликані заспокоїти біль. Серед них прикладання до місця укусу зрізу цибулини, часнику, молочного соку кульбаби, сиру та навіть соку листя чебрецю.

Проте існує ймовірність тяжчої реакції на укус бджоли, внаслідок якої необхідно терміново звернутись за медичною допомогою.

Коли потрібно негайно звернутися до лікаря

у постраждалого(-ої) вже була алергічна реакція на укуси комах;

бджола вкусила дитину;

укусів декілька;

бджола вкусила в обличчя;

бджола вкусила у ротову порожнину;

постраждалий(-а) відчуває, що в нього (неї) розпухає язик;

постраждалому(-ій) важко ковтати та дихати, не вистачає повітря;

у постраждалого(-ої) виникла загальна слабкість, упав тиск, пришвидшилося серцебиття.

Але не бджолами єдиними. Читай, що робити, коли побачив змію, та як діяти при укусі. Бережи себе!

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