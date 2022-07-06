Що робити, якщо вкусила бджола: п’ять порад для першої допомоги

Почуваєшся запашною квіточкою? Тоді варто бути обережнішим(-ою), оскільки бджоли лише те й роблять, що шукають тих, хто квітне та пахне. Принаймні у це хочеться вірити, коли тебе болюче вкусила бджола.
Що ж робити далі, окрім того, що говорити, як тобі боляче?
Часто ти навіть не знаєш, чи почнеться у тебе алергічна реакція. Тому необхідно швидко та рішуче діяти, щоб не погіршити свій стан.
Запорізька міська рада розробила детальні рекомендації, як поводитись після того, як тебе вкусила бджола.
Також існують народні засоби, покликані заспокоїти біль. Серед них прикладання до місця укусу зрізу цибулини, часнику, молочного соку кульбаби, сиру та навіть соку листя чебрецю.
Проте існує ймовірність тяжчої реакції на укус бджоли, внаслідок якої необхідно терміново звернутись за медичною допомогою.
Але не бджолами єдиними. Читай, що робити, коли побачив змію, та як діяти при укусі. Бережи себе!
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