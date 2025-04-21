Хто мене вкусив? Як розпізнати комаху та допомогти собі

Весна у розпалі, а це означає — прогулянки на природі, смачнючі посиденьки з друзями та… укуси комах.

На жаль, саме ці маленькі створіння часто можуть не лише завдати великого клопоту та неприємних симптомів, а й становити загрозу твоєму здоровʼю! Особливо, якщо не знати, хто саме тебе вкусив.

Ми розібралися, як виявити на тілі укус комахи та ідентифікувати того, хто міг тебе вкусити. Детальніше — далі у матеріалі.

Як розпізнати укус комахи

У теплу пору активізуються всі: комарі, ґедзі, бджоли та оси, кліщі та інші. Вони різні, але всіх обʼєднує одне: кожен намагається вижити у своєму природному середовищі, а інколи це передбачає заподіяння шкоди іншій живій істоті.

Як зрозуміти, яка комаха тебе вкусила, а головне — що робити після укусу? Зібрали головне далі у матеріалі.

Вкусив комар: що робити

Укуси комарів є найпоширенішими на наших теренах. Адже вони — усюди: на річці, в горах, у селі та в місті.

Почути комара можна за характерним дзижчанням, але не завжди це вдається так легко.

Як зрозуміти, що тебе вкусив комар? На шкірі буде виднітися невелика горбинка, виникне почервоніння. Укуси комарів часто супроводжуються свербінням.

Зазвичай укус цієї комахи не є небезпечним і реакція проходить від кількох годин до кількох днів. Однак інколи трапляються випадки захворювання гарячки Західного Нілу, малярії, вірусу Зіка, переносниками яких є комарі.

Якщо тебе вкусив комар і ти спостерігаєш сильну алергічну реакцію, можна випити безрецептурний антигістамінний препарат, обговоривши це з лікарем.

Також можна локально використати відповідні гелі та мазі.

Укуси бджоли чи оси

Навесні та влітку досить частими є випадки, коли людину може вжалити бджола або оса.

Зазвичай вони жалять лише у випадку загрози їхньому життю. Але оси часто злітаються на їжу, тож інколи уникнути такого інциденту стає вкрай важко.

Не помітити укус складно: місце починає сильно пекти, набрякати. Жало бджоли можна побачити, саме місце проколу ставатиме червоним.

Однак якщо в тебе немає алергії на укуси цих комах, загрози життю немає. В іншому випадку тобі варто завжди мати при собі екстрені засоби від алергійного набряку.

Зокрема, без ліків не обійтися, якщо тебе вкусив шершень, адже може настати анафілактичний шок!

Як зрозуміти, що є алергія на укуси бджіл? Зверни увагу на такі симптоми:

висип;

почервоніла або дуже бліда шкіра;

свербіж;

набряк язика;

задуха;

запаморочення;

судоми;

нудота;

блювання;

діарея.

Як відрізнити укуси бліх

Блохи можуть кусати не лише тварин, а й людей. І якщо котик чи собака відчуває укус блохи, то людина може його й не помітити одразу.

Укуси блохи проявляються так:

скупчення укусів на гомілках та стопах — блохи скачуть, але відносно людського зросту — невисоко;

малі висипи, оточені червоним ореолом;

свербіж після укусу;

можливе приєднання вторинної інфекції, спричиненої подряпинами.

У випадку алергічної реакції на укуси бліх варто звернутися до лікаря. Однак якщо тебе турбує лише свербіж та почервоніння, допомогти можуть антигістамінні препарати, лід і природні засоби, такі як алое, ромашковий чай, вівсяна каша та мед, як зазначає Сleveland Сlinic.

Що робити, якщо вкусив кліщ

Укуси кліщів стають великою проблемою саме у теплу пору року. Ці комахи переносять хворобу Лайма, кліщовий енцефаліт. І якщо від останнього можна захиститися щепленням, то хвороба Лайма досі залишається сильнішою за науку та медицину.

Що робити, якщо кліщ уже тебе вкусив та як його витягти, ми детально розповідали в нашому іншому матеріалі.

Як зрозуміти, що тебе вкусили клопи

Якщо на твоєму тілі безсимптомно зʼявилися невеличкі почервоніння, розташовані поруч одне з одним — це може бути симптомом укусу клопів.

Клопи часто живуть у нашій постільній білизні, матрацах, подушках та ковдрах.

Якщо роздерти місця укусів, може зʼявитися кропивʼянка або інша неприємна реакція. У такому випадку варто звертатися до дерматолога. Як правило, клопи не переносять ніякі хвороби.

Ще однією комахою, укуси якої можуть дійсно нашкодити людині, є мошка. Що робити, якщо покусала мошкара, ми радили раніше.

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