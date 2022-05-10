Кліщі поруч: як захиститися та що робити, якщо тебе вкусив кліщ

Кожен з нас знайомий з кліщами. Це маленькі й підступні членистоногі, які, як і деякі люди, приходять у твоє життя попити крові.
Разом з тим вони можуть переносити досить небезпечні для життя хвороби: хворобу Лайма та енцефаліт. Тому їхня компанія зовсім не бажана.
Втім, не кожен кліщ є переносником хвороб, тож не поспішай панікувати. А от що треба робити, як захистити себе від кліща та що категорично забороняється робити після укусу — дізнавайся з нами.
Весна — час, коли активізуються кліщі. Сонечко звільняє їх від зимової сплячки, й вони готові вполювати собі ласий шматочок.
Кліщі діють непомітно і підступно, бо не очікують, що ти готовий(-а). А ти можеш зустріти цього товариша у всеозброєнні.
Лише кілька простих правил — і ти, недоторканий, можеш сидіти на розквітлій землі, не побоюючись, що хтось вип’є твоєї крові.
У своїх спробах витягти кліща самостійно люди роблять багато помилок і цим власноруч собі шкодять, збільшуючи ризики інфікування хворобами.
Дієві домашні способи витягти його:
Дієві домашні способи витягти його:
Якщо це не вдається зробити, то необхідно одразу звернутися в травмпункт до хірурга. Там є спеціальний інструмент, викручувач, який дозволить швидко та якісно витягти “ласуна” без шкоди для тебе.
Якщо ж ви помітили кліща через день або за кілька днів після відпочинку на природі, то варто звернутися до лікарів для профілактики від хвороб.
Є випадки, коли профілактика протипоказана:
Є випадки, коли профілактика протипоказана:
Тому якщо ви не можете пройти профілактику, то уважно слідкуйте за місцем укусу.
Після інфікованого кліща на місці укусу з’явиться червоне кільце — це перша ознака хвороби Лайма.
Багато людей у спробах позбавитися від кліща роблять дуже недієві кроки, які нам радили ще бабусі в дитинстві. Але цим можна тільки нашкодити собі.
Профілактика необхідна, якщо в районі, де ви живете, зафіксована епідемія інфікованих кліщів тощо.
На перший погляд відрізнити здорового кліща від інфікованого просто неможливо. Для цього потрібно пройти ряд аналізів.
Попри те, що триває війна, у природи інші плани — все квітне і живе. До прикладу, жителі Дніпра можуть насолодитися цвітом сакури та парадом тюльпанів.
Краса живого й квітучого додає сил — навіть попри війну треба пам’ятати про прекрасне.