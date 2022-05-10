Кліщі поруч: як захиститися та що робити, якщо тебе вкусив кліщ

Кожен з нас знайомий з кліщами. Це маленькі й підступні членистоногі, які, як і деякі люди, приходять у твоє життя попити крові.

Разом з тим вони можуть переносити досить небезпечні для життя хвороби: хворобу Лайма та енцефаліт. Тому їхня компанія зовсім не бажана.

Втім, не кожен кліщ є переносником хвороб, тож не поспішай панікувати. А от що треба робити, як захистити себе від кліща та що категорично забороняється робити після укусу — дізнавайся з нами.

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Як захистити себе

Весна — час, коли активізуються кліщі. Сонечко звільняє їх від зимової сплячки, й вони готові вполювати собі ласий шматочок.

Кліщі діють непомітно і підступно, бо не очікують, що ти готовий(-а). А ти можеш зустріти цього товариша у всеозброєнні.

Лише кілька простих правил — і ти, недоторканий, можеш сидіти на розквітлій землі, не побоюючись, що хтось вип’є твоєї крові.

Використовуй репеленти, тобто хімічні засоби проти комах, зокрема кліщів. Навіть якщо погода дуже тепла, вдягай закритий одяг, доки перебуваєш на природі. Оглядай тіло кожні три – чотири години, а після того, як прийдеш додому, зроби фінальний раунд.

До мене присмоктався кліщ: що робити

У своїх спробах витягти кліща самостійно люди роблять багато помилок і цим власноруч собі шкодять, збільшуючи ризики інфікування хворобами.

Що можна робити при укусі кліща

Якщо він уже встиг присмоктатися, треба обережно витягти його разом із голівкою.

Дієві домашні способи витягти його:

За допомогою нитки. Треба накинути петельку якомога ближче до хоботка та затягнути її у вузол. А далі поволі, без різких ривків, з невеличкими паузами тягнути вгору перпендикулярно шкірі. За допомогою пінцета. Захопити ділянку між шкірою та голівкою кліща, якомога ближче до місця укусу. І спробувати обережно його витягти, прокрутивши проти годинникової стрілки. За допомогою шприца. Підійде маленький інсуліновий або шприц на два кубики. Ножем зріж місце для голки, притули до місця укусу й перекрий паразитові кисень.

Якщо це не вдається зробити, то необхідно одразу звернутися в травмпункт до хірурга. Там є спеціальний інструмент, викручувач, який дозволить швидко та якісно витягти “ласуна” без шкоди для тебе.

Про те, що кліщ подорожує з вами зовсім нещодавно, свідчитиме його вигляд: він буде круглий та товстенький.

Якщо ж ви помітили кліща через день або за кілька днів після відпочинку на природі, то варто звернутися до лікарів для профілактики від хвороб.

Є випадки, коли профілактика протипоказана:

вагітність; дітям до 12 років.

Тому якщо ви не можете пройти профілактику, то уважно слідкуйте за місцем укусу.

Після інфікованого кліща на місці укусу з’явиться червоне кільце — це перша ознака хвороби Лайма.

Чого не можна робити при укусі кліща

Багато людей у спробах позбавитися від кліща роблять дуже недієві кроки, які нам радили ще бабусі в дитинстві. Але цим можна тільки нашкодити собі.

Не можна заливати кліща олією, наносити на нього лак для нігтів, ставити обручку — це не дієво. Краще, коли не вдається витягти його одразу, звернутися до лікаря.

Чекати, доки йому набридне ваша кров і він відпаде сам, теж не можна.

Не варто зберігати його у коробці від сірників чи антибіотиків.

Одразу відносити пошматоване тільце кліща на аналізи чи бігти здавати кров на наявність інфекцій теж не варто. Адже малоймовірно, що це дасть правдивий результат.

Якщо вас дуже люблять кліщі й постійно кусають, то не треба постійно вимагати профілактику, коли це не обов’язково.

Профілактика необхідна, якщо в районі, де ви живете, зафіксована епідемія інфікованих кліщів тощо.

На перший погляд відрізнити здорового кліща від інфікованого просто неможливо. Для цього потрібно пройти ряд аналізів.

Попри те, що триває війна, у природи інші плани — все квітне і живе. До прикладу, жителі Дніпра можуть насолодитися цвітом сакури та парадом тюльпанів.

Краса живого й квітучого додає сил — навіть попри війну треба пам’ятати про прекрасне.