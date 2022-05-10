Клещи рядом: как защититься и что делать, если укусил клещ

Каждый из нас знаком с клещами. Это маленькие и коварные членистоногие, которые, как и некоторые люди, приходят в твою жизнь, чтобы попить крови.
Вместе с тем они могут переносить достаточно опасные для жизни болезни: болезнь Лайма и энцефалит. Поэтому их компания совсем не желательна.
Но не каждый клещ является переносчиком болезней, поэтому не спеши паниковать. А вот что нужно делать, как защитить себя от клеща и что категорически запрещено делать после укуса — читай в нашем материале.
Весна — время, когда активизируются клещи. Солнце освобождает их от зимней спячки, и они готовы отведать лакомый кусочек.
Они действуют незаметно и коварно, потому что не ожидают, что ты готов(-а). А ты можешь встретить этого товарища во всеоружии.
Всего несколько простых правил, и ты, неприкосновенный, можешь сидеть на расцветшей земле, не опасаясь, что кто-то выпьет твоей крови.
В своих попытках достать клеща самостоятельно люди совершают много ошибок и этим сами вредят и увеличивают риски инфицирования болезнями.
Действенные домашние способы вытащить его:
Действенные домашние способы вытащить его:
Если это не удается сделать, нужно сразу обратиться в травмпункт к хирургу. Там есть специальный инструмент, выкручиватель, который позволит быстро и качественно извлечь “сладкоежку” без вреда для тебя.
Если вы заметили клеща через день или через несколько дней после отдыха на природе, следует обратиться к врачу для профилактики от болезней.
Есть случаи, когда профилактика противопоказана:
Есть случаи, когда профилактика противопоказана:
Поэтому, если вы не можете пройти профилактику, то внимательно следите за местом укуса.
После инфицированного клеща на месте укуса появится красное кольцо — это первый признак болезни Лайма.
Многие при попытках избавиться от клеща совершают недейственные шаги, которые нам советовали еще бабушки в детстве. Но этим можно только навредить себе.
Профилактика необходима, если в районе, где вы живете, зафиксирована эпидемия инфицированных клещей и т.д.
На первый взгляд отличить здорового клеща от инфицированного просто невозможно. Для этого нужно пройти ряд анализов.
Несмотря на войну, у природы другие планы — все цветет и оживает. К примеру, жители Днепра могут насладиться цветением сакуры и парадом тюльпанов.
Красота живого и цветущего придает силы — даже несмотря на войну, надо помнить о прекрасном.