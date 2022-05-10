Клещи рядом: как защититься и что делать, если укусил клещ

Каждый из нас знаком с клещами. Это маленькие и коварные членистоногие, которые, как и некоторые люди, приходят в твою жизнь, чтобы попить крови.

Вместе с тем они могут переносить достаточно опасные для жизни болезни: болезнь Лайма и энцефалит. Поэтому их компания совсем не желательна.

Но не каждый клещ является переносчиком болезней, поэтому не спеши паниковать. А вот что нужно делать, как защитить себя от клеща и что категорически запрещено делать после укуса — читай в нашем материале.

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Как защитить себя

Весна — время, когда активизируются клещи. Солнце освобождает их от зимней спячки, и они готовы отведать лакомый кусочек.

Они действуют незаметно и коварно, потому что не ожидают, что ты готов(-а). А ты можешь встретить этого товарища во всеоружии.

Всего несколько простых правил, и ты, неприкосновенный, можешь сидеть на расцветшей земле, не опасаясь, что кто-то выпьет твоей крови.

Используй репелленты, то есть химические средства против насекомых, в частности клещей. Даже если погода очень теплая, надевай закрытую одежду, пока находишься на природе. Осматривай тело каждые три – четыре часа, а после того, как придешь домой, сделай финальный раунд.

Ко мне присосался клещ: что делать

В своих попытках достать клеща самостоятельно люди совершают много ошибок и этим сами вредят и увеличивают риски инфицирования болезнями.

Что можно делать при укусе клеща

Если он уже успел присосаться, нужно осторожно вытащить его вместе с головкой.

Действенные домашние способы вытащить его:

При помощи нити. Надо набросить петельку поближе к хоботку и затянуть ее в узел. А дальше медленно, без резких рывков, с небольшими паузами тянуть вверх перпендикулярно коже. При помощи пинцета. Захватить область между кожей и головкой клеща, как можно ближе к месту укуса. И попытаться осторожно его вытащить, прокрутив против часовой стрелки. С помощью шприца. Подойдет маленький инсулиновый или шприц на два кубика. Ножом срежь место для иглы, прижми к месту укуса и перекрой паразиту кислород.

Если это не удается сделать, нужно сразу обратиться в травмпункт к хирургу. Там есть специальный инструмент, выкручиватель, который позволит быстро и качественно извлечь “сладкоежку” без вреда для тебя.

О том, что клещ путешествует с вами совсем недавно, расскажет его внешний вид: он будет круглый и толстенький.

Если вы заметили клеща через день или через несколько дней после отдыха на природе, следует обратиться к врачу для профилактики от болезней.

Есть случаи, когда профилактика противопоказана:

беременность; детям до 12 лет.

Поэтому, если вы не можете пройти профилактику, то внимательно следите за местом укуса.

После инфицированного клеща на месте укуса появится красное кольцо — это первый признак болезни Лайма.

Чего нельзя делать при укусе клеща

Многие при попытках избавиться от клеща совершают недейственные шаги, которые нам советовали еще бабушки в детстве. Но этим можно только навредить себе.

Нельзя заливать клеща маслом, наносить на него лак для ногтей, ставить обручальное кольцо — это не действенно и опасно. Лучше, если не удается вытащить его сразу, обратиться к врачу.

Ждать, пока ему надоест ваша кровь и он отпадет сам, тоже нельзя.

Не стоит хранить его в коробке от спичек или антибиотиков.

Сразу относить разорванное тельце клеща на анализы или бежать сдавать кровь на наличие инфекций тоже не стоит. Ведь маловероятно, что это принесет правдивый результат.

Если вас очень любят клещи и постоянно кусают, то не нужно постоянно требовать профилактику, когда это не обязательно.

Профилактика необходима, если в районе, где вы живете, зафиксирована эпидемия инфицированных клещей и т.д.

На первый взгляд отличить здорового клеща от инфицированного просто невозможно. Для этого нужно пройти ряд анализов.

Несмотря на войну, у природы другие планы — все цветет и оживает. К примеру, жители Днепра могут насладиться цветением сакуры и парадом тюльпанов.

Красота живого и цветущего придает силы — даже несмотря на войну, надо помнить о прекрасном.